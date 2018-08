(Video) Chiquis cantando ‘Estamos A Mano’ por primera ves en San Jose 🎤🐝 #chiquisrivera #chiquis #bossbee #bossbeenation #bbn1 #boss #sanjose #chingona #queen #queenbee #entrebotellas #entrebotellastour

A post shared by Chiquis Rivera 💛 (@queenbeejanney) on Aug 26, 2018 at 6:04pm PDT