Pitbull presta su avión privado para transportar a enfermos de cáncer de Puerto Rico

El cantante de origen cubano Pitbull ha mostrado su solidaridad ante de la devastación que dejó el huracán María en Puerto Rico y prestó su avión privado para sacar pacientes con cáncer fuera de la isla y llevarlos a Estados Unidos para que puedan continuar sus tratamientos.

La congresista de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Jenniffer González, fue la que agradeció públicamente el noble gesto del artista.

Grandma, Cancer patient, got out yesterday. We think it was his plane they accidentally put her on! https://t.co/ZZYMqn3P4X Can you confirm? pic.twitter.com/76xu9kndMG

Pitbull es uno de los artistas latinoamericanos que unen esfuerzos para ayudar a la isla, ya que otros artistas también se encuentra contribuyendo y aportando para ayudar a los puertorriqueños.

JLo y Marc Anthony anunciaron una alianza llamada ‘Somos Una Voz’ donde reconocidos artistas, entre ellos Daddy Yankee, Nicky Jam, Chayanne y otros, trabajaran “unidos con la misión de utilizar sus recursos e influencias para llevar ayuda inmediata a las comunidades que están sufriendo las consequencias de los más recientes y devastadores desastres naturales”.

La presentadora de ‘Un Nuevo Día’ Admari López recientemente movilizó el apoyo necesario para llevar un avión con donaciones destinadas a los damnificados por el fenómeno natural.

“Gracias Alejandro Marín de My Jetsaver por ser un angelito y ayudarnos a llevar suministros a Puerto Rico. No existen suficientes palabras de agradecimiento mi Andrés López por hacer posible que pudiéramos lograrlo en tan poco tiempo”, expresó López en su Instagram.

Por otro lado, Ricky Martin también usó sus voz y reclamó en sus redes sociales el incremento en los precios de los vuelos, donde uno saliendo de San Juan cuesta $1,501 y otros dos pasajes se venden a $2,249, y agregó que esto no está bien cuando la isla se ‘encuentra en una crisis humanitaria’.

THIS IS NOT RIGHT. WE ARE IN THE MIDDLE OF A HUMANITARIAN CRISIS. THERE SHOULD BE LAWS AGAINST THIS. pic.twitter.com/tmG1CXPQAS

— Ricky Martin (@ricky_martin) September 25, 2017