Pitbull: ¿Cuánto dinero tiene? y 5 datos interesantes sobre su vida

Armando Christian Uría Ruiz Pérez, mejor conocido como Pitbull es uno de los artistas más reconocidos alrededor del mundo no solo por sus multiples colaboraciones con artistas internacionales si no por sus grandes éxitos musicales.

A continuación te presentamos cinco datos interesantes sobre el famoso cantante.

1. ¿Cómo se hizo famoso?

Pitbull, nació el 14 de enero de 1981 en Miami, Florida. Su pasión por la música comenzó desde muy pequeño pero decidió entrarle le lleno después de graduarse de la escuela. Inspirado por el sonido “crunk” de los artistas Willy Chirino y Celia Cruz, Pitbull encontró su primera oportunidad cuando el artista Lil Jon, conocido como el maestro del crunk, lo presentó en su álbum de 2002, “Kings of Crunk”. A partir de ahí, la carrera de Pitbull comenzó a escalar. En 2004, lanzó su primer álbum, “M.I.A.M.I.”, con TVT Records. El álbum solidificó su nombre en la industria ayudándolo a construir su imperio musical, reportó The Hollywood Reporter.

Failure is the mother of all success A post shared by Pitbull (@pitbull) on Mar 27, 2018 at 9:07am PDT

2.¿Cuánto dinero tiene y cómo creó su fortuna?

De acuerdo a Celebrity Net Worth, Pitbull actualmente cuenta con una fortuna de 65 millones de dólares. Los cuales ha logrado a base de sus conciertos, regalías por sus álbumes y singles, canal de VEVO en YouTube, acuerdos de comercialización, como anuncios de Bud Light y Dr. Pepper, inversiones en EcoloBlue y Voli Vodka, entre otras inversiones.

Don't forget to smile! A post shared by Pitbull (@pitbull) on Feb 7, 2018 at 9:17am PST

3. Su madre lo sacó de la casa

Según Celebrity Net Worth, sus padres se separaron cuando él era muy joven, se quedó con su madre pero a los 16 años de edad ella lo sacó de su casa y él se convirtió en un traficante de drogas como su padre. Según People, Pitbull cuenta que cuando él era un adolescente, su madre le dijo: “No quiero verte hasta que descubras lo que vas a hacer”.

4. Pitbull,el significado de su nombre

Según la biografía “Pitbull: Mr. Worldwide”, el rapero quería ser conocido con ese nombre porque admira esa raza de perro en particular y su tenacidad y según él son todo lo que él es, dijo a CNNen una entrevista.

Stay motivated! A post shared by Pitbull (@pitbull) on Mar 20, 2018 at 8:50am PDT

5. Tiene seis hijos de diferentes mamás

Según un articulo de Latina Magazinepublicado en 2014, reveló que el cantante tiene seis hijos, dos de ellos con su ex novia Bárbara Alba y sin embargo no quiso revelar los el nombre o nombres de las madres de sus otros hijos. Por otro lado en una entrevista para Primer Impacto dijo que no quiere exponer al público a sus hijos porque no quiere afectar sus vidas.