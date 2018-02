Justin Timberlake brindó un espectáculo muy a su estilo, pero quien dio el “show” en el Súper Tazón fue Pink.

Alecia Beth Moore, mejor conocida como Pink, fue la encargada de entonar el Himno Nacional de los Estados Unidos previo al Súper Tazón XLII, anoche en el US Bank Stadium.

La entonación, el poder que le transmitió a la gente y la presencia estuvo fenomenal, pero tuvo un pequeño descuido antes de iniciar su actuación.

Resulta que previo a entonar el himno, Pink fue “cachada” sacándose algo de la boca antes de arrancar su actuación. En Twitter comenzaron las especulaciones, pues la mayoría pensó que era un chicle.

Ante la oleada de críticas, la intérprete salió a responder.

“Era una pastilla para la garganta”, escribió.

When you have a national anthem to sing but also forgot about your gum pic.twitter.com/QLO2opMJlC

— Deadspin (@Deadspin) February 4, 2018