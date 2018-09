Ellos son mi nueva familia!!! Que alegría tener la oportunidad de compartir y aprender tanto de ellos diariamente en @unnuevodia . Tenemos nueva casa en @telemundo y se la presentamos este próximo lunes 21 de mayo. . . . @rasheldiaz @marcoantonioregil @adamarilopez

A post shared by Zuleyka Rivera (@zuleykarivera) on May 18, 2018 at 3:49am PDT