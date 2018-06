El comediante Pete Davidson finalmente confirmó públicamente su compromiso con la cantante Ariana Grande, el anuncio lo realizó durante una aparición especial en el show de Jimmy Fallon.

Durante la emisión del miércoles del show de Fallon, Davidson habló efusivamente por primera vez sobre su compromiso: “Soy muy afortunado”.

De hecho, Pete aseguró que su compromiso con la estrella de pop ha inspirado a otras personas: “Un tipo se me acercó y me dijo: ‘Hombre, me diste esperanza’. Era como si no supiera que era tan feo”.

Antes de su entrevista, Ariana Grande compartió un nuevo video de su prometido a través de las historias de su cuenta oficial en Instagram. En la publicación, la cantante aseguró que Davidson era un “espécimen perfecto”, mientras él saludaba y lanzaba un beso.

People confirmó el 11 de junio el compromiso de Grande y Davidson, sólo semanas después desde que iniciaron su relación amorosa en el mes de mayo.

El comediante le entregó un deslumbrante anillo de compromiso a la músico del prestigioso joyero Greg Yuna, a quien le pagó alrededor de 93 mil dólares en el mes de mayo.

“Es un compromiso reciente, son sólo dos personas que encontraron el amor rápidamente y se harán felices todo el tiempo. Ambos comenzaron a hablar sobre ello durante el fin de semana pasado, no es nada que hayan estado ocultando”, aseguró una fuente a la publicación.

issa long story pic.twitter.com/DntmEsPtAj — Ariana Grande (@ArianaGrande) June 10, 2018

Ariana fue vista con el anillo en forma de pera por primera vez durante su espectáculo en Wango Tango de iHeart Radio en Los Ángeles, California.

Recientemente, la pareja se mudó juntos a un lujoso apartamento en la ciudad de Nueva York. Se presume que permanecerán viviendo allí tras contraer matrimonio.