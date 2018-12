Mientras su mediohermano Emiliano Aguilar atraviesa por un difícil momento tras dos muertes repentinas, Ángela Aguilar se encuentra disfrutando del éxito de su carrera en ascenso.

La hija del cantante mexicano Pepe Aguilar, fue la sensación en la pasada entrega de los Latin Grammy,sin embargo ahora está siendo criticada por el uso excesivo de joyas.

Y es que con apenas 15 años de edad, la hija de Pepe Aguilar está demostrando a todo mundo que ya no es una niña, para prueba su última foto donde aparece con un atrevido escote y a la cual tituló: “One last dance”.

En la imagen que Ángela Aguilar publicó en su cuenta de Instagram, la jovencita aparece en una selfie con un blusa negra que deja ver su delgada figura.

Sin embargo a muchos les pareció excesivo el uso de joyas: “No necesitas todas esas joyas para brillar”, “no son necesarias las joyas mi niña”, “Eres hermosa mi niña, no necesitas tantas joyas, tú ya eres una joya”, “¿por qué tantas joyas?, lo primero que ven son las joyas y tú tan hermosa”, le dijeron.

Según el portal Ahora Mismo, Ángela tiene tres hermanos: Aneliz Aguilar y Leonardo Aguilar son sus hermanos de padre y madre, quien se llama Aneliz Aguilar, mientras que su medio hermano, Emiliano Aguilar, es producto del primer matrimonio de Pepe con la también cantante Carmen Treviño.

Esta imagen contrasta con la tristeza por la que atraviesa su mediohermano Emiliano Aguilar quien hace unas semanas dio a conocer que estaba dolido por dos muertes, una de ellas aparentemente su abuela: “Te me fuiste, siempre vas a estar en mi mente y corazón hasta que me muera. Ching… este es un golpe que me voy a tardar en recuperarme, es el ching… más fuerte que he sentido en un muy buen tiempo. Te amo, nana. Con todo mi corazón”, escribió.

