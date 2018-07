Jamás quisiéramos que suceda una desgracia pero los accidentes no se planean, así lo entiendo. Nadie está exento. También entiendo que muchos de estos accidentes se pueden prevenir con conciencia, responsabilidad y la planeación correcta. Pero, TODOS estamos aprendiendo y en este aprendizaje, desgraciadamente hay veces que solo será tomada en cuenta la lección hasta que ésta resulte muy dolorosa, así fue el caso con Cucho. Pero si les digo que siento y creo firmemente que todo sucede por algo. Es cierto, perdimos a un ser muy querido, irremplazable, pero su tan desafortunado deceso, ha logrado que las cosas cambien de aquí en adelante para otras muchas mascotas y sus respectivas familias. Y para @viajavolaris y @flyvolaris , todo mi reconocimiento. Ante las circunstancias han reaccionado de una manera RÁPIDA, COMPASIVA y CONSCIENTE. Espero de corazón que todas las compañías aéreas sigan este HISTÓRICO EJEMPLO! Y repito, nadie está exento de accidentes, pero si siempre se reaccionara de esta forma, el planeta sería distinto. Descansa en paz Cuchito te quisimos y te seguiremos queriendo, mil gracias por tantas alegrías ! Y también mil gracias por asegurarle un viaje seguro y cómodo a todas las mascotas que vuelvan a viajar en #Volaris

A post shared by Pepe Aguilar 🇲🇽 (@pepeaguilar_oficial) on Jul 6, 2018 at 2:14pm PDT