Penélope Cruz está celebrando hoy 44 años, y sin duda vive uno de sus mejores momentos profesionales.

Cruz es la actriz española con mayor proyección en Hollywood. Tras imponerse como una de las intérpretes más activas y cotizadas del panorama nacional, con una veintena de películas a sus espaldas, dos Oscar y grandes reconocimietos del cine internacional.

7 cosas que no sabías de la actriz española

1. Su inicio a los 16 años

Hizo su debut como actriz a la edad de 16 años en televisión y su debut en el cine al año siguiente en Jamón Jamón (1992). Sus papeles posteriores en los años 1990 y 2000 incluyen Open Your Eyes (1997), The Hi-Lo Country (1999), The Girl of Your Dreams (2000) y Woman on Top (2000).

2. Primer Oscar

Ganó dos Oscar (Belle Époque, 1992; Todo sobre mi madre, 1999). Los numerosos premios que recibió Belle Epoque y el Oscar a la mejor película extranjera le abrieron las puertas del cine internacional. Comenzó a trabajar en Italia en Por amor, sólo por amor (1992), de Giovanni Veronesi, en un acertado papel, y en La rebelde (1993), de Aurelio Grimaldi. En el Reino Unido rodó Pasiones rotas (1996), de Nick Hamm.

3. 10 nominaciones al Goya

Por sus películas españolas Penélope acumula 10 nominaciones al Goya, un premio que ha logrado en tres ocasiones. La primera, en 1998 por su papel en La niña de tus ojos, el siguiente fue en 2006, por Volver y el último en la edición de 2008 por la cinta dirigida por Woody Allen que también le valió el Oscar.

4. Primera actriz española en conseguir Oscar a mejor actriz secundaria

Su definitiva consagración entre las grandes estrellas de Hollywood le vino de la mano del veterano cineasta Woody Allen, quien le confió un papel para su película Vicky Cristina Barcelona (2008). Penélope encarnó a la ex esposa de un pintor bohemio (Javier Bardem), que sigue implicada sentimentalmente con su marido pese a las aventuras de éste con dos jóvenes americanas (Scarlett Johansson y Rebecca Hall). Su interpretación le valió el Oscar a la mejor actriz secundaria; es la primera actriz española en conseguirlo.

5. Otra película con Almódovar

En cuanto a sus proyectos profesionales, hace tan sólo unos días se supo de una próxima colaboración con Pedro Almódovar en su nueva película Dolor y Gloria, cuyo rodaje comenzará en julio.

6. Vuelve a trabajar con su pareja Javier Bardem

Tras compartir planos en la reciente Loving Pablo, Penélope Cruz ha vuelto a trabajar junto a su pareja, Javier Bardem, en Todos lo saben, un thriller psicológico dirigido por el oscarizado iraní Asghar Farhadi.Pero el prestigio de la actriz traspasa las fronteras. En febrero del 2018 se alzó con el César de Honor, el máximo galardón del cine francés.

7. La moda en su vida

También, a sus 44 años es un icono de belleza y ha estado muy viculada con la firma Versace. Incluso llegó a interpretar el papel de su amiga, la diseñadora Donatella, para la ficción que narra la muerte de su hermano.

Con información de Biografía, diario Central y Wikipedia.