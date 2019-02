¿Un nuevo giro en su vida íntima? El expresidente de México, Enrique Peña Nieto es captado utilizando zapatos de tacón en Madrid.

Tras el revuelo que provocó el anuncio de divorcio entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera luego de que el ex mandatario fuera fotografiado junto Tania Ruiz Eichelmann desde Madrid, España, ahora una revista mexicana reveló el tipo de calzado que usa el ex presidente para no verse tan bajo de estatura.

De acuerdo a la publicación, Enrique Peña usa zapatos con tacón de tipo cubano de 10 centímetros con la finalidad de no quedar opacado con la altura de la joven modelo de 31 años.

TE PUEDE INTERESAR: Tras divorcio con Peña Nieto, esposo de Andrea Legarreta filtra foto junto a Angélica Rivera y Biby Gaytán

En la fotografía, Peña Nieto muestra su calzado al estar parado junto Ruiz Eichelmann en el momento en que una vendedora les ofrece alguno de los productos de la farmacia donde se encontraban.

Ante esto, los internautas no pasaron por desapercibida la diferencia de su altura y comenzaron a criticar al expresidente de México.

“Los zapatos con tacón interno del ‘sotaco’. Jajajaja”, “que alguien le explique que por más perfume que se ponga, el olor a mie… ya no se le quita ni bañándose con agua de rosas”, “con zapatos de tacón las nenas se ven mejor”, “¿cómo puede Tania andar con este miserable y siniestro Peña que entregó al país a la mafia y extranjeros. Hayque tener dignidad”, “cuántos millones del narco ha de andar gastándose”, “las comadres fueron a comprar maquillaje”, “si cuando EPN era Presidente me parecía un tipo patético, inculto e ignorante, pero lo que haga o deje de hacer ahora me tiene sin cuidado”, “es ridículo, si eres chaparro, pues te aguantas, no andas exhibiendo tus complejos”, “se va a torcer un tobillo”, “qué pena me da la gente que no se asume tal cual es”, escribieron algunos usuarios de Twitter.