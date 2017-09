Películas más destacadas del otoño

Se acabó el verano, pero la diversión apenas empieza con las estupendas películas que ya están en cartelera y otras que se avecinan.

Desde aventuras de superhéroes e historias de terror y suspenso que le mantendrán al filo de su asiento, hasta conmovedoras cintas familiares. He aquí un compilado de las propuestas filmicas que no debe perderse esta temporada.

SEPTIEMBRE

Título: Dolores

Director: Peter Bratt

Protagonistas: Dolores Huerta y César Chávez

Fecha de estreno: 1 de septiembre

Uno de los mejores documentales del año que muestra la vida, sacrificios y luchas de Dolores Huerta, la activista chicana y cofundadora junto al legendario César Chávez de la Unión de Trabajadores del Campo (AFL-CIO) en 1962. Sin embargo, su labor y contribuciones en la lucha por la justicia laboral y derechos humanos han pasado desapercibidas. A sus 87 años de edad, la activista aún sigue luchando por defender sus ideales.

Título: It

Director: Andy Muschietti

Protagonistas: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis y Finn Wolfhard

Fecha de estreno: 8 de septiembre

Cinta de terror inspirada en la novela de Stephen King. Cuando los niños empiezan a desaparecer en un pueblo de Maine, un grupo de jovencitos se enfrenta al malévolo payaso Pennywise.

Título: Mother!

Director: Darren Aronofsky

Protagonistas: Jennifer Lawrence, Javier Bardem y Michelle Pfeiffer

Fecha de estreno: 15 de septiembre

El nuevo thriller psicológico de Aronofsky cuenta la historia de una pareja que en su nueva casa de repente comienzan a llegar personas extrañas que les cambiarán sus vidas para siempre.

Título: Kingsman: The Golden Circle

Director: Matthew Vaughn

Protagonistas: Colin Firth, Taron Egerton, Julianne Moore, Channing Tatum, Halle Berry y Pedro Pascal

Fecha de estreno: 22 de septiembre

Al aparecer una supervillana que amenaza al mundo, la secreta agencia de espionaje unirá fuerzas con su contraparte estadounidense.

OCTUBRE

Título: Blade Runner 2049

Director: Denis Villeneuve

Protagonistas: Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Ana de Armas, Jared Leto y Dave Bautista

Fecha de estreno: 6 de octubre

K (Gosling), policía de Los Ángeles, descubre un secreto que originaría un caos y busca a Rick Deckard (Ford), un antiguo ‘Blade Runner’ desaparecido durante 30 años.

Título: The Mountain Between Us

Director: Hany Abu-Assad

Protagonistas: Idris Elba, Kate Winslet, Beau Bridges y Dermot Mulroney

Fecha de estreno: 6 de octubre

Drama que cuenta la historia de dos sobrevivientes de un accidente aéreo en una remota montaña a temperaturas bajo cero.

Título: Goodbye Christopher Robin

Director: Simon Curtis

Protagonistas: Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Will Tilston y Kelly Macdonald

Fecha de estreno: 13 de octubre

Historia de cómo A.A. Milne escribió el libro infantil Winnie-the-Pooh (1926). El adorable osito, su compañero humano y sus amigos fueron inspirados en los peluches de su hijo.

Título: The Snowman

Director: Tomas Alfredson

Protagonistas: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Val Kilmer, J.K. Simmons y Chloë Sevigny

Fecha de estreno: 20 de octubre

Este thriller les fascinará a los fans de cintas de crimen escandinavo. Un detective (Fassbender) busca a un asesino de mujeres.

Título: The Killing of a Sacred Deer

Director: Yorgos Lanthimos

Protagonistas: Nicole Kidman, Colin Farrell, Barry Keoghan y Alicia Silverstone

Fecha de estreno: 27 de octubre

Thriller de un cirujano que hace lo impensable cuando su vida se desmorona y el comportamiento de un adolescente se torna siniestro.

NOVIEMBRE

Título: Thor: Ragnarok

Director: Taika Waititi

Protagonistas: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Jaimie Alexander y Mark Ruffalo

Fecha de estreno: 3 de noviembre

Thor está acorralado y sin su martillo mágico en el otro lado del Universo. Enfrentará a muerte al Increíble Hulk antes de volver a Asgard y luchar contra la villana Hela.

Título: Murder on the Orient Express

Director: Kenneth Branagh

Protagonistas: Kenneth Branagh, Penélope Cruz y Judie Dench

Fecha de estreno: 10 de noviembre

Nueva versión de la novela de Agatha Christie, dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh como el detective belga Hercule Poirot, quien investiga un asesinato a bordo del famoso tren.

Título: Jutice League

Director: Zack Snyder

Protagonistas: Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa, Ben Affleck, Ray Fisher, Ezra Miller, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons y J.K. Simmons

Fecha de estreno: 17 de noviembre

Inspirado por el acto heroico de Superman, Batman y Wonder Woman reclutan a Aquaman (Momoa), Cyborg (Fisher) y The Flash (Miller) para luchar contra nuevos villanos.

Título: Coco

Director: Lee Unkrich y Adrián Molina

Protagonistas: Anthony González, Gael García Bernal y Benjamin Bratt

Fecha de estreno: 22 de noviembre

Película animada que cuenta la historia de Miguel, un niño mexicano, que sueña con ser cantante. Inspirado por su ídolo musical, el pequeño vive una aventura mágica, acompañado de Dante (un perro xoloitzcuintle), que lo llevará a la Tierra de los Muertos y ahí conocerá a sus antepasados y entenderá su destino.

Título: Call Me By Your Name

Director: Luca Guadagnino

Protagonistas: Armie Hammer, Timothée Chalamet y Amira Casar

Fecha de estreno: 24 de noviembre

Tras su éxito en Sundance, esta cinta captura la inolvidable historia del primer amor de Elio (Chalamet) un adolescente precoz de 17 años y Oliver (Hammer), un universitario de arte grecorromano, durante un verano en el norte de Italia.