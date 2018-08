“Mamma Mia: Vamos otra vez” es la nueva propuesta de la famosa película musical cuya estructura está muy vinculada con los éxitos del grupo ABBA y que ahora regresa a la pantalla grande cargada de nostalgia al revivir también a la desaparecida banda, reportó InStyle.

La nueva cinta reúne al viejo elenco y al mismo tiempo nos presenta nuevos rostros como el de la joven Donna (Lily James) conoció a Harry (Hugh Skinner), Bill (Josh Dylan) y Sam (Jeremy Irvine) después de graduarse de la Universidad de Oxford, y cómo llegó a establecerse en Grecia.

Además, la cinta relata la historia de lo qué pasó con los personajes un año después de lo sucedido en la primera cinta, cuando Sophie (Amanda Seyfried) y Sky (Dominic Cooper) cancelan su boda y deciden viajar por el mundo.

Sin restar calidad, emoción y risas, esta cinta cuenta con una trama todavía más predecible que la primera, pero se apoya de la nostalgia, pues llega en el décimo aniversario de la inicial y famosa versión.

Lily James hace la diferecia con su alegría al darle vida al personaje de Meryl Streep de joven y su canto y baile traen luz a la cinta. Para completar la energía positiva de la película, las escenografías, vestuarios, coreografías e interpretaciones coloridas son parte de todos los involucrados.

