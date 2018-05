Nunca, nadie a a dado una grande caridad de dinero para patrocinar mi vida o mis talentos o mis habilidades. No Nike, No Adidas, No Pepsi. PERO UN DÍA ME MIRO JESUCRISTO Y EL ME PATROCINÓ POR VIDA CON SU VIDA. No con grandes cantidades de dinero 💴, SINO CON SU PRECIOSA SANGRE. Eso dice mi camiseta. SOY PATROCINADO POR JESÚS POR VIDA. Hoy Jesucristo te quiere patrocinar por toda tu vida, ??HAY ALGUIEN QUE NECESITE Y QUIERA SER PATROCINADO POR JESÚS HOY???? Solo ponga aquí. “YO”. Dios les bendiga grandemente.

A post shared by Pedro Rivera Jr (@pedroriverajr) on May 16, 2018 at 7:08pm PDT