YO SE QUE EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DONALD TRUMP NO LE CAE BIEN A LA MAYORÍA DE LOS HISPANOS Y DEMÓCRATAS. Pero está aquí el Presidente Trump con el lider de Korea del Norte “Kim Jong Un”. Este fue una reunión histórica que no se había podido lograr con ningún otro Presidente de los Estados Unidos había podido lograr. Y ninguno de los medios de televisión le interesó esta noticia porque Presidente Donald Trump les cae muy mal. SUPIERON QUE YO FUI FOTÓGRAFO PROFESIONAL Y ME LLAMARON A MI PARA TOMARLE FOTOS DE ESTE EVENTO MUY ESPECIAL. Jajajajajjajs. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ORAR por nuestros gobernantes, nos caigan bien o mal. NOSOTROS DEBEMOS ORAR POR EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS Y TODOS LOS LIDERES DE TODOS LOS PAISES. Nos guste o no. Yo siento profundamente en mi corazón que Presidente Trump va hacer algo bueno y de bendición con toda aquella gente que no tiene su residencia legal y les va abrir puertas para tener su residencia legal en este país. No porque confié en el Presidente Trump, SINO PORQUE CONFÍO EN EL DIOS TODOPODEROSO QUE HACE MILAGROS DE LO IMPOSIBLE. Solo necesitamos seguir orando. Dios les bendiga grandemente. No soy político, soy pastor, demolition man, soy carnicero, soy cantante, soy Evangelista, soy maestro, soy esposo, soy padre de 4, soy hijo, soy hermano, pero lo que más me gusta, “SOY SIERVO DE JESUCRISTO”.

