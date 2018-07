Nunca me ganado y nunca me ganaré ningún premio del mundo como Premio Lo Nuestro, Latín Grammys, Premio Juventud. Pero anoche mi esposa me dijo, “Este es el trofeo que te mereces”. Por ser buen esposo, ser buen padre, ser pastor, Evangelista, maestro de la palabra de Dios, pero más por ser SIERVO DE JESUCRISTO. Casi me saca las lagrimas de mis ojos, pero fui fuerte y no permití que me salieran las lagrimas (fui fuerte). Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda tu alma, y con toda nuestra mente, entonces toda nuestra vida le pertenecerá a ÉL. Cuantos aman a Dios así? Dios les bendiga.

