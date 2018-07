A toda mi gente bonita de las redes sociales , orgulloso les presento a mi hermana Maria Luisa Rivera mi única hermana Saludos a todos y gracias por el apoyo Al rato les paso un Facebook en vivo, con la diva de la banda ,Jenni Rivera siganme en todas las redes sociales #pedroriveramusic

A post shared by Pedro Rivera🎤 (@pedroriveramusic) on Jul 5, 2018 at 1:52pm PDT