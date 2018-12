Pedro Jiménez: miembro del equipo de ‘Power’ atropellado por compañero

Pedro Jiménez, de 63 años, era miembro del equipo de filmación del show de Starz ‘Power’ quien fue atropellado y asesinado por un compañero de trabajo el lunes temprano mientras colocaba conos de tráfico en un lugar de filmación en Brooklyn, dijo la policía, reportó el The New York Post.

Jiménez colocaba los conos en un carril de estacionamiento en Douglass Street, cerca de la esquina de Court Street, alrededor de las 4:30 a.m. cuando su colega lo atropelló en un Ford Explorer de 2006, dijo el Departamento de Policía de Nueva York al Post.

Cuando el conductor de 64 años se dio cuenta de que había golpeado a Jiménez, saltó de su auto y gritó con horror y urgencia, un vecino le dijo a The Post.

