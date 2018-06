La mexicana Paulina Rubio es una de las celebridades que se encuentran en Rusia para disfrutar de la Copa del Mundo, pero su novio Gerardo Bazúa parece no estar viviendo un buen momento ya que aparentemente enfrentan una posible crisis en la relación amorosa que sostienen.

Fue a través de una entrevista con Ventaneando que Bazúa se limitó a sonreír cuando le preguntaron por qué no había acompañado a ‘La Chica Dorada’ a Rusia. Además, aseguró que se encuentra trabajando en los preparativos de su próximo álbum musical.

Paulina y Gerardo se conocieron mientras la cantante se desempeñó como coach en un programa televisivo de talentos en que el que participó Bazúa y desde entonces han estado juntos.

Lee también: Sophie Turner habla sobre la temporada final de Game of Thrones

“Estoy enamorado del amor”, expresó el mexicano al momento de ser cuestionado sobre el estado actual de su corazón.

“La verdad es que ya no hablamos de eso, tenemos mucho tiempo ya que nos inventan cosas. Estamos muy tranquilos y guardando nuestro espacio”, enfatizó el músico para poner fin a cualquier tipo de especulación en torno a su romance con Rubio.

Recientemente, los rumores de una posible ruptura entre los artistas se intensificaron al darse a conocer unas fotografías de Paulina Rubio en compañía de un misterioso hombre en Rusia.

“Es amigo”, afirmó Bazúa sobre las instantáneas de Paulina en compañía de un hombre mientras disfrutaba de la fiebre futbolística en la capital de Rusia.

Lee también: Sam Smith admite estar “pasando por problemas” tras poner fin a su relación con Brandon Flynn

“Yo la verdad ya me río, qué te puedo decir. Trato de clavarme en la música y los proyectos nuevos que nos traemos. No me importa, yo ya me río de muchas noticias. Aquí seguimos trabajando”, fueron las palabras de Gerardo para poner fin a sus declaraciones sobre la relación amorosa con Rubio.