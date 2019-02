A cinco años de la trágica muerte de Jenni Rivera, se reveló que Paulina Rubio se sintió culpable del inesperado final de la llamada ‘Diva de la Banda’.

Según Jerry Demara, uno de los participantes del reality musical La Voz México, que en ese momento tenía como jueces a Jenni Rivera y a Paulina Rubio, la ‘Chica Dorada’ tenía un motivo para sentirse culpable.

En entrevista con Tony Dandrades para Primer Impacto, Demara reveló que “en su destrozo” Paulina Rubio les hizo una confesión a él y a Gerardo Bazúa, entonces pareja de la ‘Chica Dorada’.

TE PUEDE INTERESAR: Hija de Priscila debuta junto a Los Temerarios y se confirman sospechas

“Paulina nos comentaba en su destrozo ‘me siento culpable por la muerte de Jenni’”, dijo Demara.

Y es que de acuerdo con el cantante, “Paulina exigió ensayar ese día a las 8:00 de la mañana”.

Fue cuando “Jenni le dijo ‘Paulina yo no puedo, yo estoy en Monterrey’,”, a lo que supuestamente Paulina Rubio le respondió: “Pues agarra un avión privado, te quiero aquí a las 8:00 de la mañana”.

Ante la dura revelación de Jerry Demara, el programa De Primera Mano cuestionó a la expareja de la ‘Chica Dorada’, Gerardo Bazúa, quien recordó cómo la madre de su hijo Eros enfrentó la trágica noticia de la muerte de Jenni.

“Fue un momento catastrófico para todos”, recordó Bazúa.

Pero con respecto a si Paulina Rubio se sintió culpable de la muerte de Jenni, prefirió mantenerse al margen: “Son cosas que yo desconozco y son cosas que yo no puedo opinar porque no están en mis manos… entonces yo no podría decirte, para mí sería muy arriesgado”.

Bazúa defendió a su ex, asegurando que nadie es responsable del deceso de Jenni: “Yo creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera, yo creo que también Jenni eligió irse a esa hora, se pudo haber ido a otra hora, iba en su avión privado”.

Tony Dandrades compartió el video de la entrevista con Jerry Demara en su cuenta de Facebook, donde rápidamente sus seguidores comenzaron a reaccionar.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >