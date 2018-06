Este pequeño vaquerito cúmple hoy 19 años que nunca se fue,por que vive en la mente y corazón de muchos. Casi siempre las circunstancias no son las que deseamos,pero son las que sin duda nos vuelven la mejor versión de nosotros mismos.

