Paty Navidad y su asombroso parecido con Thalía

Paty Navidad luce radiante. Así se la puede ver en sus redes sociales. Más linda y más radiante que nunca. Sin embargo los seguidores de la actriz la han comparado con la cantante Thalía.

¿Es realmente así?

Algunos incluso, fueron más allá y quisieron saber qué se hizo Paty Navidad, pues la actriz de 45 años de edad, luce más joven.

Según reporta Debate, los seguidores le han dejado mensajes como “te pareces a Thalía pero en bonito” y “bellísima”.

TE PUEDE INTERESAR: Gnomos de jardín: 5 datos curiosos del doodle de Google

Paty Navidad es una de las celebridades más queridas en México. Su belleza y sencillez son algunas de las características que siempre la han distinguido.

Sin embargo, este fin de semana la actriz y cantante compartió un video en su cuenta de Instagram , el cual dejó sorprendidos a los usuarios de las redes sociales, pues le encontraron un gran parecido con Thalía, reporta Las Estrellas TV.

TE PUEDE INTERESAR: Exconductora de Univisión habla por primera vez de su salida (FOTO)

Multimedios informa que hace unos meses Paty Navidad aclaró que no se había sometido a ningún procedimiento quirúrgico para corregir las huellas de la edad.

​”No me he hecho absolutamente nada. La única que me he hecho y es la mejor cirugía que me pude hacer en lo que llevo de vida, es ‘la cirugía interna”, explicó la también cantante al medio.

“Me desintoxique de todo el cúmulo de veneno que vamos almacenando sin darnos cuenta la mayor parte del tiempo, limpie mi espíritu, purifique mi alma, sane mi corazón” agregó.

Thalía no realizó ningún tipo de comentario en las redes sociales. Paty Navidad tampoco. Ambas disfrutan de la vida y la muestran en las redes sociales. Los parecidos con o sin photoshop quedan a cargo de los fans. Ustedes, ¿qué opinan?