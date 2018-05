Paty Navidad hizo confesión. Y es que cuando un fanático se encuentra con su artista favorito, la mayoría de las veces no pasa de tomarse una foto con él o conseguir su autógrafo.

Sin embargo, se han dado casos en los que los seguidores van mucho más allá y hacen lo imposible por estar a su lado y eso es precisamente lo que Paty Navidad vivió hace algunos años con un hombre que la seguía a donde quiera que iba.

Ante las cámaras de “Ventaneando“, Paty Navidad recordó una ocasión en la que estaba en una obra de teatro y un día se percató de que un señor la acosaba en el lugar en donde se presentaba e incluso inventaba que había mantenido una relación amorosa con ella, por lo que decidió poner manos a la obra y denunciar el acto.

“Un señor llegaba al teatro todos los días a esperarme y me decía que teníamos una hija, que según él era Eiza González, y no sé cuántas tonterías más. Siempre estaba ahí acosándome hasta que un día me harté y decidí interponer una denuncia en su contra y fui al ministerio público a hacerlo”, dijo Paty Navidad.

Sin embargo, la también cantante reveló que sus intentos por buscar seguridad frente a esta persona no rindieron buenos frutos, pues a pesar de que arrestaron al hombre después de varios meses de estarla acosando, lo dejaron libre inmediatamente porque las autoridades consideraron que no había pruebas suficientes como para condenarlo.

Estalla y reclama que no quiere ser madre

Patricia Navidad dijo través de las redes sociales que está molesta por la manera en la que un programa de televisión mexicano manejó unas declaraciones suyas en las que hablaba del vínculo tan cercano que tiene con su perro Brunito ya que se burlaron de ella, informó la revista People en Español.

“Me molesta que preguntan lo que ellos quieren y yo les contesto y luego dicen que yo estoy harta de lo que dicen de cómo quiero a Brunito. Eso es mentira. Si les molesta a ellos, que pena, a mí me es totalmente indiferente que les moleste”, dijo.

“Les agradezco mucho la nota, están en su derecho de que no les guste como yo cante, pero no hay necesidad de agredir. Aclaro, aún no tengo ningún disco nuevo y no he sido mamá aún porque así lo he decidido hasta hoy y no porque no pueda”, contó. (Con información de Mezcalent.com)