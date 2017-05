Paquita la del Barrio seguirá cantándole al “inútil”

Subirse a un escenario, escuchar el sonido de su mariachi y los aplausos y vitoreos del público son las ‘vitaminas’ que Paquita la del Barrio necesita para seguir cantándole a los “inútiles” lo que muchas mujeres quisieran decirles por ingratos y traicioneros.

Y con tan solo ver su agenda llena de presentaciones en palenques, arenas y recintos culturales en México, Estados Unidos y América Latina, pareciera que la cantante y compositora veracruzana seguirá consintiendo a su público femenino por mucho tiempo.

Durante la semana de festejos del Día de la Madre, Paquita se presentó con el Mariachi Son D Hidalgo AC en las ciudades mexicanas de Tulancingo, Tequila y Monterrey.

“Yo admiro mucho a mis paisanos en Estados Unidos, los quiero mucho porque trabajan duro para salir adelante, para guiar, criar y darles un pan a sus hijos. Es gente que se merece que uno los quiera y los apoye”, Paquita la del Barrio, cantante, compositora y actriz.

Durante un breve receso de su gira, Paquita conversó con MundoHispánico sobre sus shows, su presentación anual en Los Ángeles el 20 de mayo y acerca de la serie sobre su vida que se estrenó recientemente en México, entre otros temas.

MH: ¿Cómo está Paquita?

Paquita: No, pues bien.

MH: ¿Qué significa para usted presentarse el 20 de mayo en el icónico Microsoft Theater de Los Ángeles por sexto año consecutivo?

Paquita: La gente es la que me da ánimos para seguir trabajando. Venir a Estados Unidos es muy bonito porque veo a toda la paisanada, a toda la gente bonita, a toda la gente que necesita mucho cariño de nosotros, y me da mucho gusto ir a cantarles.

MH: En esta ocasión compartió la tarima con Los Rieleros del Norte ¿Había alternado con ellos antes?

Paquita: No, pero me encanta como cantan y tocan. Cuando voy a Veracruz, los escucho y me alegra mucho el corazón.

MH: ¿Cómo vivió las celebraciones que le hicieron en México por sus 45 años de trayectoria?

Paquita: Muy bonito porque muchos compañeros me acompañaron al evento aquí en México, estuvo padrísimo todo y asistió mucha gente.

MH: Hace unos días se estrenó su serie sobre si vida en Imagen Televisión. ¿Vio el estreno?

Paquita: La vi un poco nomás. La verdad que yo solo hice una entrevista y de ahí tomaron los datos. Lo que se dice ahí no refleja todo lo que yo viví. En fin se trata de que la gente conozca un poco de mi vida.

MH: A través de un concurso de canto Univision está buscando a la próxima reina de la canción vernácula. ¿Qué opina de esta oportunidad que se les ofrece a las mujeres?

Paquita: ¡Qué bueno que se les dé esta oportunidad!, porque hay gente que canta muy bonito y nadie las conoce. O por pena o porque les falta quien las guíe, no salen a la luz.

MH: Está trabajando muy duro con los palenques y conciertos en México. ¿Cómo le hace para estar en forma?

Paquita: Lo que pasa es que cuando haces las cosas con amor la gente te quiere mucho. Eso me pasa a mí, cuando me paro en una pista doy todo de mí, me entrego al público y a darles cosas bonitas, hacerlos reír y hasta llorar si tú quieres. Es una cosa muy bonita.

MH: De todos los palenques mexicanos como el de San Marcos, el de Tampico o el de Irapuato, ¿cuál le gusta más?

Paquita: Jaja, mira todos son muy bonitos, claro que algunos palenques son más grandes que otros pero ahí depende de cómo se sienta el público. Ahí se trata de que tú te la pases a gusto y de que la gente se la pase bien.

MH: En febrero la invitaron de la ‘Comarca Lagunera’ para ir a cantarle a las maestras de Cohauila, ¿Qué significó ese concierto y recuerda usted a los profesores que tuvo y que le enseñaron a leer y escribir?

Paquita: Claro que sí, cómo no voy a recordar a la gente que me dieron lo que sé, ¿verdad?, lo poquito que sé de leer y de escribir. A mis maestros que los quise mucho. Para mí es un gusto cantarles a los maestros, que se merecen un respeto.

BREVE BIO:

Nombre: Francisca Viveros Barradas

Profesión: actriz, cantante y compositora

Nacionalidad: mexicana

Nació: 2 de abril de 1947

Estado civil: viuda y madre de dos hijos de su primer matrimonio