Paola Hernández participa en el musical de culto ‘Rent’, que está presentándose en Atlanta

Para la joven puertorriqueña Paola Hernández, formar parte del elenco del musical Rent, que se presentará hasta el 28 de febrero en el Teatro Fox, es un honor por partida doble: es su primer trabajo profesional en Estados Unidos y vuelve a protagonizar la pieza con la que debutó en su natal Puerto Rico en 2009.

“¿Quién hubiera dicho que una jibarita de Puerto Rico iba a estar volando, no tan solo en Estados Unidos sino también el año pasado en Japón, y llevar el mensaje tan bonito de este musical y ver cómo la gente lo recibe y sigue siendo relevante aún 20 años después?”, expresó Hernández.

Amor, amistad, aceptación y esperanza es el mensaje de la ópera rock compuesta por Jonathan Larson que continúa celebrando su vigésimo aniversario con una gira mundial. Está inspirada en la ópera La Bohème y se centra en un año en la vida de un grupo de jóvenes artistas que tratan de hacer realidad sus sueños y sobrevivir en Nueva York a principios de los 90, bajo la sombra del Sida.

“Uno de los personajes, Ángel, representa el optimismo de las personas que, aunque estemos enfermos, aunque estemos pasando por una gran depresión o vivamos los peores momentos de la vida, siempre hay algo positivo que sacarle. A él lo perdemos en medio del show y aún sigue siendo un ser vital en el grupo, es algo muy hermoso”, dijo Hernández, quien es una de las artistas del show que se han aprendido múltiples personajes para poder entrar al escenario en el momento que se les requiera.

“Me identifico con los personajes de Rent, con sus luchas y sueños. Algunos artistas comienzan de cero y llegan a lo más alto, mientras que otros se quedan en cero”, Paola Hernández, cantante y bailarina puertorriqueña

La artista boricua interpreta en la obra los roles de Mimi Márquez (bailarina exótica con VIH y novia de Roger), Maureen (artista de performance y pareja de Joanne) y participa en la interpretación del icónico tema ‘Seasons of Love’.

“De febrero a mayo de 2016 estuve adicionando. El último día de audiciones, yo iba preparada con los roles de Mimi y Maureen pero me dijeron que si podía hacer el de ‘Seasons of Love’. Les dije que sí pues yo me sé la obra entera. A los pocos días me llamaron para decirme que me habían seleccionado como swing, o sea, el artista que puede hacer varios personajes y debe salir en cualquier momento al escenario”, acotó la joven caribeña.

De las más de 40 emotivas escenas/canciones que van contando la trama de Rent, Hernández tiene cuatro preferidas: ‘Seasons of Love’, ‘Life Support’, ‘La Vie Bohème’ y ‘Today for You’.

“‘La Vie Bohème’ es una protesta y una celebración porque se nombran a las personas que influenciaron a Jonathan y que lo hicieron ser mejor ser humano. Eso se puede aplicar a cualquier persona”, indicó Hernández. “Y ‘Life Support’, en donde varios personas, que fueron en la vida real los amigos de Larson y que el Sida se los llevó, buscan ayuda mutua para encontrar apoyo emocional para lidiar con la enfermedad”, añadió.

BREVE BIO:

Nombre: Paola Hernández

Profesión: cantante/bailarina/actriz

Nacionalidad: puertorriqueña

Edad: 27 años

Obra musical Rent

Cuándo: Hasta el 28 de febrero. Jueves, 7:30 p.m.; viernes, 8 p.m.; sábado, 2 y 8 p.m.; domingo, 1 y 6:30 p.m.

Costo: Desde $33.50.

Dónde: Fox Theatre, 660 Peachtree St., Atlanta.

Info: 1.855.285.8499 y www.foxtheatre.org