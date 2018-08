Por unos días me desconecté de las redes para conectarme mejor con otras cosas que llenan mi alma. Celebré otro año de vida y me faltan palabras para poder expresar lo agradecida que estoy con todos ustedes por las muestras de cariño, con mis amigos y familiares, que me quieren incondicionalmente, y con la vida, porque me ha concedido mucho más de lo que imaginé y de lo que creía posible. Cada nuevo año de vida viene acompañado de algunas arruguitas y hasta libras de más, pero también de más madurez, seguridad y una fe inquebrantable de que lo mejor está por venir. / I had an amazing birthday week. So grateful and hopeful that the best is yet to come. God is so good. 📸: @omarcruzphoto @bbellabymillie #Happybdaytome #PamelaSilva #grateful #faithful #Leoseason

