Página

1 de 4

Pamela Silva habló por primera vez de si extraña a Bárbara Bermudo

También la conductora de Primer Impacto confesó cómo es su vida personal

La peruana Pamela Silva reveló detalles de su vida y de su padre

Fue a principios de enero de 2017 cuando Bárbara Bermudo ya no apareció más como conductora de Primer Impacto al lado de Pamela Silva Conde. Las razones de su salida de Univisión, empresa en la que trabajó durante los últimos 15 años, nunca fueron aclaradas.

Sin embargo en una reciente entrevista con Lourdes Stephen, Pamela Silva Conde decidió abordar el polémico tema y hablar de si extraña a la guapa conductora.

Pamela Silva dijo que tenía una gran conexión con la presentadora: “Muchísimo, yo creo que no solo en pantalla, también a nivel personal, la extraño muchísimo, (hablamos) ya no tanto como antes, y en realidad es que nos complementamos tan bien, cuando veo a las niñas… es muy nostálgico, pasé todo el embarazo con ella, siempre la tengo en oración, el contacto ya no es igual… todo cambia”.

TE PUEDE INTERESAR: Esposa del Buki derrite las redes con sexy traje de baño (FOTO)

La conductora peruana además habló de sus inicios en Univisión y del primer vestido que utilizó: “Fue el 5 de julio de 2011, y lo tengo como un recuerdo, todavía me queda que es buena señal, cumplo ya 8 años en julio y se me ha ido volando, cuando uno ve los videos ve la evolución”.

En ese tiempo César Conde era el presidente de Univisión y Pamela Conde afirma que aunque no era su jefe directo sí sentía un poco de presión: “Ya no está en la compañía, pero ha sido una jornada muy interesante ver ese crecimiento”.

Pamela Silva agregó que ellos crecieron juntos y que era importante demostrar que ella no estaba en Univisión por su esposo, sino por sus méritos propios: “Eso me empujó a ser más exigente y más disciplinada”.