Pablo Picasso: ¿Cómo ver la serie que protagoniza Antonio Banderas?

Finalmente comenzó la nueva temporada de la serie de National Geographic ‘Genius: Picasso’, protagonizada por el actor español Antonio Banderas. En esta ocasión la serie contará la vida de el famoso pintor español y escultor Pablo Picasso.

A continuación te compartimos 5 datos interesantes sobre la nueva serie ‘Genius: Picasso’ de National Geographic y cómo puedes verla en vivo.

1. ¿Cuándo estrenó la serie ‘Genius: Picasso’?

National Geographic estrenó la serie de Genius ‘Picasso’ el lunes 24 de abril. La producción que estuvo a cargo de National Geographic y Fox 21 Television Studios e Imagine Television, presenta la historia del exitoso pintor y escultor malagueño Pablo Picasso.

Meet the mind behind the masterpiece. #Genius returns on April 24. pic.twitter.com/nLWiZmc478 — Nat Geo Genius (@NatGeoGenius) March 8, 2018

2. ¿Quiénes son los protagonistas de la serie?

El actor español Antonio Banderas, será el encargado de dar vida a la versión madura del artista Pablo Picasso. Por su parte Alex Rich interpreta el papel del joven Pablo Picasso. Mientras que Clémence Poésy interpreta a Françoise Gilot, una pintora francesa que tuvo un romance con Picasso con quien tuvo dos hijos. Entre el reparto también se encuentra Sebastian Roché como Emile Gilot, padre de Françoise, Robert Sheeha como Carle Casagemas, entre otros.

Are you ready for GENIUS: PICASSO?

Because you better be ready for GENIUS: PICASSO. pic.twitter.com/RLnjjcYbSG — Nat Geo Channel (@NatGeoChannel) April 24, 2018

3. ¿Dónde se grabó la serie?

El rodaje se prolongará en la ciudad natal de Picasso y de Bandera, con escenarios como la iglesia de Santiago, donde fue bautizado el pintor, la plaza de toros de La Malagueta, donde conoció en su niñez la tauromaquia, reportó el periódico mexicano El Universal.

Otra de las locaciones del rodaje será la playa malagueña de la Misericordia, que en la serie presentará la Costa Azul francesa. También, se rodará en la Casa Natal de Picasso, en la plaza de la Merced, y en la Calle San Agustín, en donde actualmente se encuentra el Museo Picasso, reportó El Universal.

4. ¿A qué hora y en qué canal se transmite la serie de Picasso?

La serie ‘Genius: Picasso’ se transmite todos los martes a las 9 p.m./8C por el canal National Geographic. Si tienes suscripción a cable puedes verificar tu guía local para encontrar el número de canal.

Are you ready for new the Genius? Meet Genius: Picasso tonight! #GeniusPicasso @NatGeoGenius pic.twitter.com/87yixAE11e — 14th Street Music (@14thStreetMusic) April 24, 2018

5. ¿Cómo ver la serie y los primeros dos capítulos sin suscripción a cable?

Si te perdiste los primeros dos capítulos de la serie puedes volver a verlos desde el sitio web de Genius National Geographic.

Si no tienes suscripción a cable puedes ver la serie todos los martes a través de Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $17.99 al mes, después de un período de prueba de 7 días.

Did you miss the season premiere of #Genius last night? Don't worry! You can catch up on all the art, action, and romance at https://t.co/jFeoTGEgxf pic.twitter.com/t9yvdm65c5 — Nat Geo Genius (@NatGeoGenius) April 25, 2018