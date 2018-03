Ozomatli honra sus raíces mexicanas con álbum ‘Non-Stop: Mexico to Jamaica’

Ozomatli, la ecléctica banda angelina conocida como ‘Los dioses del baile’ por su energética y cautivadora música que combina ritmos latinos con hip-hop, funk y reggae, visitará Atlanta el 17 de marzo para ofrecer una de sus mágicas veladas, y otra muy especial para niños.

“En esta gira pequeña del 16 al 18 de marzo por la costa este del país estaremos en San Petersburgo, Atlanta y Asheville. Siempre nos encanta tocar en Atlanta, donde tenemos muy buenos fans”, comentó Ulises Bella, saxofonista y clarinetista de Ozomatli.

La banda ganadora de dos premios Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino/Alternativo, dará un show en el Variety Playhouse con sus grandes éxitos, así como varios temas de su más reciente álbum Non-Stop: Mexico to Jamaica (2017). Con este disco, Ozomatli rinde honores a sus raíces con 14 clásicos y contemporáneos temas mexicanos y chicanos como ‘Volver volver’, ‘Eres’, El Noa Noa’, ‘Tragos amargos’, ‘Bésame mucho’, ‘La Bamba’ y ‘Come and Get Your Love’.

“Teníamos que incluir en el disco Non-Stop: Mexico to Jamaica rolas icónicas como ‘Volver volver’ de Vicente Fernández, ‘Tragos amargos’ de Ramón Ayala y ‘Solamente una vez’ de Agustín Lara”, Ulises Bella, saxofonista de Ozomatli

“La idea de este disco empezó una noche cuando nuestro bajista improvisó y empezó a tocar ‘Tragos amargos’. La reacción de la gente fue impresionante, todo mundo gritando”, explicó Bella. “Entonces el percusionista Justin dijo que sería padre hacer un disco de reggae con clásicos mexicanos y chicanos. Fue producido por Sly & Robbie”, agregó.

Al hablar de los temas seleccionados en su octavo disco de estudio, Bella indicó que son canciones favoritas del grupo.

“Siempre hemos sido fans de Café Tacvba. ‘Eres’ es impresionante y su video es fuera de este mundo. La melodía y música de ‘Bésame mucho’ es un volcán o terremoto. Puedes estar en Estados Unidos o en Turquía o Egipto y la gente reconoce y canta esa canción”, acotó el músico chicano.

Y siguiendo con su labor de activistas sociales en pro de causas como los inmigrantes, Bella dijo sentirse satisfecho al incluir ‘De paisano a paisano’ de Los Tigres del Norte.

“Es la canción más política del disco y también es un testamento y una declaración a los tiempos que estamos viviendo”, subrayó el músico.

Además, por primera vez Ozomatli también dará en Atlanta ‘Ozokidz’, concierto dirigido para niños con canciones divertidas y con mensajes positivos y educativos como la importancia de la higiene, el cuidado de la naturaleza y los animales, entre otros.

BREVE BIO:

Nombre: Ozomatli

Profesión: Banda de música formada en 1995

Integrantes: Ulises Bella (sax), Wil-Dog Abers (bajo), Raúl Pacheco (voz), Justin Porée (percusión), Asdrubal Sierra (trompeta) y Jiro Yamaguchi (tambores)

Ozomatli en concierto

Cuándo: 17 de marzo, 3 p.m. (‘Ozokidz’) y 8 p.m. (adultos)

Costo: $11 (‘Ozokidz’) y $26 (adultos)

Dónde: Variety Playhouse, 1099 Euclid Ave., Atlanta.

Info: www.variety-playhouse.com

Lista de canciones de Non-Stop Mexico to Jamaica

1. ‘Eres’

2. ‘Como la flor’

3. ‘Oye mi amor’

4.’Bésame mucho’ (con Herb Alpert)

5. ‘El Noa Noa’

6. ‘La Bamba’

7. ‘Solamente una vez’ (con Gaby Moreno)

8. ‘Andar conmigo’ (con Regulo Caro)

9. ‘De paisano a paisano’

10. ‘Evil Ways’

11. ‘Tragos amargos’

12. ‘Volver volver’

13. ‘Land of 1000 Dances’

14.’Come and Get Your Love’.