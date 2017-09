Otto Sirgo se va de la Ciudad de México tras el sismo

Después del terremoto en México, el actor mexicano Otto Sirgo decidió irse de la ciudad, por miedo a que otro temblor ocurriera.

El histrión fue una de las víctimas del sismo que el pasado 19 de septiembre sacudió el país azteca: “El edificio está inhabitable, lleno de grietas por todas partes. De hecho, nos desalojaron porque está en peligro de derrumbe”, platicó para la cadena Univisión.

Según el sitio de información su departamento colapsó, por lo que perdió su patrimonio.

Otto agregó que cuando los dejaron entrar, pudieron sacar algunos documentos importantes: “Nos dejaron entrar un momento que sirvió para que entre Vale mi hija, mi nieto y yo sacáramos documentos importantes y ya no nos dejaron volver a entrar. Hoy a las tres de la tarde hay una junta con peritos y dictaminarán qué es lo que se tendrá que hacer y ya vendrá toda la cuestión legal”, dijo el actor que agregó que tenía su casa en un cuarto piso dela Colonia del Valle.

Además relató cómo vivió el terrible momento del sismo: “Yo estaba montando una obra de teatro con Patricia Reyes Spíndola. Ahí comenzó a moverse todo, al terminar traté de comunicarme con mi esposa y fue muy desesperante porque no había comunicación”.

Y comentó que afortunadamente: “Un amigo de Paty que pasó por su casa venía en moto y me dijo: ‘yo lo llevo’. La verdad es que llegamos rápido y da pena decirlo, pero en varios tramos nos fuimos en sentido contrario y otros tantos arriba de la banqueta. Logró dejarme a tres cuadras de mi casa porque era imposible pasar y de ahí corriendo”.

Explicó que junto con su esposa, la también actriz Maleni Morales, decidieron abandonar la Ciudad de México por temor a otro movimiento telúrico: “Evidentemente no me quería quedar ahí. Le dije a Maleni agarra tres calzones y vámonos a San Miguel, hicimos mucho tiempo para poder salir de la ciudad y aquí estamos esperando a ver si es que van a tumbar mi edificio, si van a recuperar a ver qué pasa, pero está sumamente dañado”.

Aseguró que por ahora prefiere no saber nada de lo que está ocurriendo: “Por el momento no quiero enterarme de nada ya es bastante con los noticieros que está terrible y es muy doloroso. Es un hecho que debo regresar, pero mi esposa se queda aquí (en San Miguel de Allende, Guanajuato). Ya lo hablamos y estamos decididos a no regresar a vivir a la Ciudad, sólo iré cuando tenga que grabar algo pero ya no quiero estar allá. Nos tragamos los dos (terremotos) del 85, el del día 8 (de septiembre de 2017), ahora éste y perdemos la casa, la verdad ya no quiero estar”.

