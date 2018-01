My 10 seconds with Pope Francis at the Vatican. “Don’t forget about the immigrants that Trump wants to deport”, I asked him. The meeting was part of the Fortune + Time Global Forum. Mis 10 segundos con el Papa Francisco en el Vaticano. “No se olvide de los inmigrantes que quiere deportar Trump”, le pedí. El encuentro fue parte del Foro Global de Fortune + Time

