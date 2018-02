Una niña que creció en Mexico soñó todo su vida con este momento sin jamás pensar que se volvería realidad. Siempre lucha por tus sueños y cree en ti. Aún cuando nadie lo haga siempre hay recompensa. por supuesto que llore. Gracias @theacademy Gracias Dios por este regalo. — A small girl from Mexico dreamt her whole life of this moment, never expecting it to become true. I cried. Always fight for your dreams and believe in yourself even when everything looks hopeless. Thank you to @theacademy and thank you God for this gift. Thank You Jennifer Todd and Michael de Luca ❤️ #OscarPresenter

