Oscar a la ‘película popular’: 5 datos para entender el cambio

Los premios Oscar tendrán una nueva categoría de ‘película popular’. Y resultó ser la más impopular de las decisiones de la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión, al menos entre algunos de sus miembros y críticos de cine.

Otros cambios se recibieron con una mezcla de elogios y quejas. Muchos aplaudieron el adelanto de la ceremonia para el 9 de febrero, que será a partir del 2020. Y era inevitable que se acortara la ceremonia a tres horas y se retiraran algunas categorías de la transmisión en vivo por televisión.

Esta nueva categoría de “película popular” comenzará a entregarse en la ceremonia del 24 de febrero de 2019.

Change is coming to the #Oscars. Here's what you need to know:

– A new category is being designed around achievement in popular film.

– We've set an earlier airdate for 2020: mark your calendars for February 9.

– We're planning a more globally accessible, three-hour telecast. pic.twitter.com/oKTwjV1Qv9

— The Academy (@TheAcademy) August 8, 2018