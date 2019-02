Oscar 2019: Yalitza Aparicio y su mamá celebraron en grande luego de la ceremonia de los Premios Oscar, acompañadas de un gran número de personas.

Tras finalizar la 91.º entrega de los Premios Oscar, Yalitza Aparicio no dejó pasar la oportunidad y continuó celebrando por todo lo alto el éxito conseguido por la película “Roma”, pese a que no logró coronarse con la estatuilla a Mejor Actriz.

Por medio de un video compartido en redes se puede escuchar que Yalitza, su madre y los asistentes a la fiesta cantan a todo pulmón el tema “Te he prometido”, mismo que forma parte de la banda sonora de la cinta de Alfonso Cuarón.

Y es que como manda la tradición, tras la premiación de los Oscar a lo mejor del cine mundial, llega la fiesta de “Vanity Fair” que ofrece para todas las estrellas y ahí ya es otra cosa, porque actores, actrices, directores y productores se sueltan el chongo para ponerse a bailar y cantar.

Así que mientras unos hacían vida social con sus compañeros, lo mexicanos en la pista bailaban y cantaban a ritmo de Juan Gabriel con “No tengo dinero”.

Say what you will about winning and losing and this and that but… SOOOOOOO much love and celebration here amongst the ⁦@ROMACuaron⁩ team, VIVA 🇲🇽🙏🏿♥️🙌🏿 pic.twitter.com/lP4q5CoNqO

— Barry Jenkins (@BarryJenkins) February 25, 2019