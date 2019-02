Oscar 2019: La mamá de Yalitza acaparó miradas. En una noche inolvidable para Yalitza Aparicio, su madre, Margarita Martínez la acompañó y dejó impresionados a los fans por su elegancia y hasta con un escote más pronunciado que la misma JLo.

Llegó el día que tanto esperaban los fans y sobre todo las celebridades que están nominadas en los Premios Oscar.

Una de ellas es la consentida de México, Yalitza Aparicio quien ha sido tendencia durante los últimos días.

Y a su llegada a la alfombra roja de los premios, la nominada a Mejor Actriz lo hizo junto a su madre, la señora Margarita Martínez, quien ha estado al lado de Yalitza durante todo el proceso de ‘Roma’, acompañándola desde un principio a las audiciones para la película.

Yalitza Aparicio lució un elegante vestido en color verde pastel, el cual deja un hombro y su madre hizo lo propio sorprendiendo a los fans al portar un elegantísimo y muy escotado vestido verde oscuro, con el cual lució más que radiante.

A madre e hija se les vio conviviendo muy alegres con otros actores mexicanos, como lo fue el famoso intérprete Diego Luna.

Aunque tal vez nadie contaba con que la misma señora y madre de Yalitza iría con un escote más atrevido que la misma JLo quien fue con un vestido mucho más cubierto que de costumbre.

Durante una entrevista con ‘Entertainment Tonight‘ la actriz expresó su postura al ser maestra e intérprete.

“Es algo maravilloso, y también me di cuenta que ser maestra y ser actriz es algo muy bonito porque ambas profesiones puedes enseñar muchas cosas a la sociedad”, expresó.

Asimismo, agradeció a su hermana, quien fue la encargada de alentar a Aparicio a realizar este sueño.

“Tengo que agradecerle a mi hermana por esto, porque ella me animó a atreverme a hacer algo nuevo”, dijo Yalitza.

Luego de esto, los entrevistadores le pidieron a la madre de Yalitza que expresara su sentir sobre su hija.

“Muy contenta”, comentó. Y agregó: “Es un sueño inolvidable”, replicó cuando se le cuestionó sobre la nominación de su hija.

"I realize that being a teacher and being an actress can be quite similar. We can teach the world through the presentation of this film." ❤️ Yalitza Aparicio is ready to change the world! #Oscars pic.twitter.com/gsVBrtMrLI

— Entertainment Tonight (@etnow) February 24, 2019