Si los viste, los disfrutaste. Pero si no tuviste oportunidad de ver toda la ceremonia, aquí te dejamos la lista de ganadores de los premios Oscar 2019, todas las categorías de la 91ª edición y sus galardonados con la estatuilla dorada. Te vamos avisando que las premiaciones han estado muy repartidaS, y las grandes favoritas se repartieron una cantidad similar de estatuillas.

Lista completa de todos los ganadores de los Premios Oscar 2019

Mejor película

Green Book





Mejor dirección

Alfonso Cuarón, por Roma





Mejor actriz

Olivia Colman, por La favorita

Olivia Colman is blown away as she accepts her Best Actress Award for her performance in @the_favourite. #Oscars pic.twitter.com/4oQAUUv19Y — The Academy (@TheAcademy) 25 de febrero de 2019

Mejor actor

Rami Malek, por Bohemian Rhapsody

Mejor actriz secundaria

Regina King, por El blues de Beale Street

Mejor actor secundario

Mahershala Ali, por Green Book

Mejor guion adaptado

Infiltrado en el KKKlan (Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott y Spike Lee)

Mejor guion original

Green Book (Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly)

Mejor película de habla extranjera

Roma (México)

Mejor película de animación

Spider-Man: un nuevo universo

Mejor fotografía

Roma (Alfonso Cuarón)

Mejor diseño de producción

Black Panther (Hannah Beachler y Jay Hart)

Mejor vestuario

Black Panther (Ruth Carter)

Mejor montaje

Bohemian Rhapsody (John Ottman)

Mejores efectos especiales

First Man

Mejor maquillaje y peluquería

El vicio del poder (Greg Cannom, Kate Biscoe y Patricia Dehaney)

Mejor montaje de sonido

Bohemian Rhapsody (John Warhurst y Nina Hartstone)

Mejor mezcla de sonido

Bohemian Rhapsody (Paul Massey, Tim Cavagin y John Casali)

Mejor banda sonora

Black Panther (Ludwig Goransson)

Mejor canción

Shallow, de Ha nacido una estrella

Mejor documental

Free solo

Mejor cortometraje documental

Period. End of sentence (Rayka Zehtabchi y Melissa Berton)

Mejor cortometraje de ficción

Skin

Mejor cortometraje animado

Bao (Domee Shi y Becky Neiman-Cobb)

