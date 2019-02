Ya llegan los Oscar 2019, están a la vuelta de la esquina y seguro que quieres saber a qué hora empiezan, cómo puedes verlos en directo desde la tele o con streaming, todo sobre la alfombra roja y demás detalles.

Entonces estás en el sitio correcto. Te lo contamos todo. Sólo tienes que preocuparte de preparar los snacks perfectos y decidir con quién verás el súper evento más glamoroso del cine.

Este año, los Oscar se llevarán a cabo en el Dolby Theatre de Hollywood el domingo 24 de febrero. Todo el evento comenzará a las 8 pm ET. pero si te interesa la alfombra roja con los vestidos y las entrevistas previas al evento, debes estar conectado ya alrededor de 90 minutos.

La Academia ha confirmado que no habrá anfitrión este año. En diciembre fue anunciado

Kevin Hart como el presentador, pero renunció. Esta será la primera vez que los Oscar no tengan un presentador en tres décadas.

Queen anunció que actuará con Adam Lambert durante el show. Además, según la tradición, se presentarán los nominados a la Mejor Canción Original, incluidos Lady Gaga y Bradley Cooper, que cantarán la canción “Shallow” de A Star Is Born. Otros artistas incluyen a Jennifer Hudson y Bette Middler.

Para la audiencia en los EE. UU., ABC estará transmitiendo en vivo los Oscar en el sitio web de ABC, pero solo en ciudades específicas y solo después de que se registre con un proveedor de televisión paga participante, generalmente una empresa de cable, un proveedor de satélite o un servicio de transmisión en vivo.

@oscarawards2019 Subscribe our youtube Channel to waTch oscar Awards Live on 24th feb

Link in Bio#Oscars #Oscars2019 #OscarWilde pic.twitter.com/dQvwfgYnS0

— Oscar Awards 2019 (@oscarawards2019) 13 de enero de 2019