Al mal tiempo buena cara. Orlando Segura no se quedará de brazos cruzados y tras confimarse ayer que quedó fuera de Univisión, el conductor compartió un post en el cual le dio las gracias.

Al parecer ni el mismo Orlando sospechaba que se quedaría sin trabajo a inicios del 2018. Y es que tan solo un día después de escribir: “¿Qué tal si nos vemos mañana en @despiertamerica? A eso de las 8:08 AM en un segmento que se llama #codigosegura ¿Quiénes se apuntan?”, su situación laboral dio un giro inesperado.

Fue este martes 16 de enero que Univisión confirmó a Mundo Hispánico que también Orlando Segura ya no formaría parte de la compañía, tras la salida de su excompañera Lourdes Stephen.

Sin embargo al parecer el conductor prefiere tomar la mala noticia con buen ánimo. Y es que a pocas horas de darse a conocer en los medios su salida escribió: “Gracias, seguiremos buscando cómo alegrarles la vida”, dijo el colombiano en su más reciente post junto a las etiquetas: “#disfrutandoelproceso, #codigosegura”.

En la imagen se puede observar a un Orlando sonriente, luciendo un clásico traje negro junto a un camión de la cadena hispana a sus espaldas.

Rápidamente algunos de sus excompañeros le enviaron mensajes de apoyo. Una de ellas fue Satcha Pretto: “Te quiero @orlandoseguraoficial. Pa’ lante siempre con tu gran talento”.

También Karla Martínez le dijo: “Esoooo! Ese es el código de la actitud! Te quiero!”.

Amor Antunez la psicóloga y colaboradora del Despierta América le dijo: “Un abrazo”.

Los fans por su parte no podían creer la noticia: “He muerto! Ya no tendré excusas para llegar tarde al trabajo”, “No puede ser !!! Que horror !!”, “Orlando piensa que Dios tiene planes buenos para ti cuando una puerta se cierra Dios te abre mil confía en tu talento que lo tienes”, “No puedo creer que ya no estarás en ese programamucho no sé porqué no sacan a las personas que deben , y sacan a los mejores buena suerte eres un gran profesional”.

Incluso algunos fans amenzaron con dejar de ver Univisión: “Te voy a extrañar…no veré más Univision menos despierta América…te deseo lo mejor del mundo mundial, jajajaj suerte mucha suerte”, “Suerte a donde quiera que vayas, a seguir adelante!…otra razón más el porque dejaré de ver @despiertamerica, Que onda con Univision? Decepción tras decepción, la verdad”, “ANIMO!! No quiero ser mala onda pero creo este programa va en picada, desde hoy dejaré de verlo”.

El despido de Orlando no fue el único también Lourdes Stephen salió de Univision. Fue este martes cuando anunciaron que no renovarían el contrato del conductor colombiano.

Orlando era el responsable del segmento “Código Segura” y se encontraba de vacaciones y tenía programado su regreso a laborar este martes 16 de enero.

El conductor colombiano regresó solo para encontrarse con esta sorpresiva noticia.

Afirman además que con la salida de Stephen y Segura, Univisión planea hacer otros cambios en su exitoso show matutino.