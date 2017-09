Orlando Segura revela discriminación en restaurante (VIDEO)

El conductor de Despierta América, Orlando Segura reveló que vivió complicadas situaciones de discriminación en California.

El presentador colombiano del segmento ‘Código Segura’ dijo que se encontraba hablando de negocios en un popular restaurante: “Estábamos cenando en Beverly Hills, en un restaurante muy conocido, de alta reputación, saqué el teléfono a escuchar música, estaba mostrando una música a unos DJ’s y en eso llegaron y me dijeron ‘señor le vamos a dar la cuenta’ y yo les dije ¿porqué qué pasó? ¿es la música? si quieres la quito’, vuelve y me dice definitivamente no, la gente que está a su alrededor no está contenta (eran todos blancos), les preguntamos y dicen que se vaya”, le explicó el mesero al presentador.

Segura dijo que prefirió cambiar de restaurante, aunque se sintió muy mal: “Yo tenía tantas ganas de hablar con esta gente, porque estábamos hablando de cosas que me interesaban laboralmente que dije crucemos la calle que hay siete restaurantes al frente y solucionamos, pero en el fondo me llevé el mal sabor y dije cómo se sentirán todos mis paisanos, con la impotencia, que tuve que pagar eso rápido y salir de ahí como un perro, solamente porque estábamos hablando español fuerte y escuchando música latina”.

Orlando también contó que hace una semana también vivió otro caso de discriminación pero esta vez la víctima fue un amigo suyo que se hospedaba con él en un hotel: “Un amigo me fue a visitar, él está en un tratamiento médico bastante fuerte y le dijeron ‘señor tiene que salirse de la piscina, porque usted no puede estar aquí, usted luce como una persona que no tiene dinero para pagar para estar aquí’, y él sacó la tarjeta de la habitación”.

Sin embargo aseguró que su amigo tuvo que ser retirado a pesar de estar hospedado junto a él: “traen a la seguridad, lo sacan cargado sin darle ninguna explicación”.

Dijo que después cuando lo estaban sacando una persona del mismo hotel lo reconoció y les reclamó por lo que estaba haciendo a sus mismos compañeros: “Es ahí cuando le pidieron disculpas, porque también atacaron su orientación sexual”.

Contó que a su amigo le dio una convulsión por el mal rato: “Él sube a la habitación, cuando de repente el hotel mandó una canasta de frutas, una botella de champagne, y una carta de disculpa por el mal trato y por haberlo discriminado por su color y por su orientación, eso está en proceso legal”, finalizó.