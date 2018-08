Orlando Liñán anda de gira por Estados Unidos con la magia musical de Diomedes Díaz

Cuando seleccionaron a Orlando Liñán en 2014 para dar vida a Diomedes Díaz, el intérprete más célebre del vallenato, en la telenovela Diomedes, el Cacique de La Junta (RCN Televisión) hubo muchos escépticos que dudaban que el cantante y abogado diera la talla para tal cometido.

En 2015 cuando se emitió el culebrón televisivo que contaba algunos pasajes de la vida del famoso artista, Colombia entera se rindió ante la producción y la magnífica actuación del novato Liñán, quien por su rol obtuvo los premios TVyNovelas e India Catalina al Protagonista Masculino Favorito de Telenovela 2016.

“Nunca esperé ganarme esos premios, pero llegaron. Yo hice la novela sin pensar en que me ganaría ningún premio. Yo fui con la intención de hacer las cosas bien y ya después los premios fueron como el diploma de actor que me dieron, ¿no?”, explicó Liñán en entrevista a MundoHispánico. “Mucha gente decía que no podía interpretar al más grande, que es Diomedes Díaz. Es como decirles miren sí pude y aquí están los premios que lo ratifican”, agregó.

Su plataforma al éxito

Aunque se graduó en Derecho, Liñán no ejerció su profesión académica porque el vallenato era mucho más fuerte y decidió apostarle a la música. Gracias a su participación en el reality show Idol Colombia en 2014, Herney Luna, director de Diomedes, el Cacique de La Junta, lo eligió como su actor principal.

“Uno se siente como colonizador cuando sale de Colombia para conquistar nuevas tierras. Uno siempre quiere dejar en alto el vallenato porque es nuestra música autóctona”, Orlando Liñán, cantante colombiano

Tras el éxito de la telenovela, al cantante y actor de Valledupar se le abrieron muchas puertas y ha viajado desde entonces por su país, América Latina y Europa, brindando espectáculos musicales. Este mes inició su primera gira de conciertos en Estados Unidos, que incluyó uno el 3 de agosto en el Atlanta Coliseum.

“La aceptación ha sido muy buena en los países donde he estado como Paraguay, Panamá, España, Italia y pues obviamente Colombia. Siempre ha habido lleno total y eso me tiene muy contento. Estados Unidos me faltaba y aquí estoy para complacerlos”, comentó Liñán. “La gira comprende ocho ciudades y comencé la semana pasada en Washington y New Jersey, luego viajamos a la Florida, estoy aquí en Orlando y estaré en West Palm Beach, Atlanta, Tampa y también Miami”, añadió.

Al hablar de sus conciertos, el cantante dijo que interpreta tres temas propios y el resto son los grandes éxitos de Diomedes Díaz.

“Es un show cargado de mucha alegría, me gusta compartir con la gente, siempre trato de bajarme y cantar con la gente las canciones de Diomedes para que la gente recuerde la novela”, acotó Liñán.

BREVE BIO de Orlando Liñán

Nombre: Orlando Liñán

Profesión: cantante y actor

Nacionalidad: colombiano

Fecha y lugar de nacimiento: 14 de julio de 1988 en Valledupar.

Edad: 30 años

Estado civil: está casado con Tita Contreras. Tiene un hijo, Maximiliano (3), fruto de otra relación previa.

Bueno mi gente de MIAMI Ya estoy aqui en el gran Bamboo … Hoy cierro mi gira aqui en este bello país 🇺🇸#SISERESPETA #MICARIÑOPARAUSTEDES #HIJOCONSENTIDODEDIOS en West Kendall https://t.co/hwRDRArp1Y — Orlando Liñan (@OrlandoLinan) August 5, 2018

Concierto de Orlando Liñán

Cuando: 3 de agosto, 9 p.m.

Costo: $35 y $50 (VIP)

Donde: Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth.

Info: www.tickeri.com