‘One Day at a Time’ refleja con autenticidad la vida de las familias latinas contemporáneas

Rita Moreno, Justina Machado e Isabella Gómez, las tres actrices principales de la serie de comedia One Day at a Time (Netflix) no paran de sonreír y agradecer por el recibimiento que tuvieron en su primera temporada, y esperan con el mismo entusiasmo que la segunda sea igual de exitosa.

Inspirada en la icónica telecomedia del legendario productor Norman Lear en la década de los setenta, One Day at a Time, es una divertida y conmovedora serie que sigue la vida de tres generaciones de una familia cubana-estadounidense. La heroína, Penélope Álvarez (Machado), es una enfermera y militar retirada recién separada de su marido. Emprende una nueva fase de su vida para criar a sus dos hijos millenials: Elena (Gómez), una inteligente y precoz adolescente, y Alex (Marcel Ruiz), un jovencito vanidoso en plena pubertad. Para conseguirlo, Penélope recibe la invaluable ayuda de su mamá Lydia (Moreno) y de Dwayne (Todd Grinnell), su amigo y manager del edificio donde residen.

Los trece episodios de la segunda temporada de One Day at a Time continúan con el gran éxito que tuvo su primera temporada, gracias a la excelente calidad de los guiones escritos por Gloria Calderón Kellet y Mike Royce, quienes también son los showrunners (directores del show) y las magníficas actuaciones de Moreno (no por nada es una de las pocas actrices/cantantes en la historia que han ganado el póquer de grandes premios: Oscar, Grammy, Emmy y Tony), Machado, y la revelación juvenil de Gómez. La serie combina a la perfección la comedia con el drama para contar la auténtica historia de una familia latina contemporánea en Estados Unidos.

En entrevista con MundoHispánico, Moreno, Machado y Gómez hablan de la serie y sus personajes.

MH: ¿Qué opinan de las favorables críticas que recibió la serie en su primera temporada?

RM: ¡Qué cosa tan linda! Hemos tenido críticas divinas y ahora para la segunda temporada estamos viendo las reseñas y les está encantando.

JM: Es maravilloso que a la gente le encante tanto. Para mí es un orgullo y, como dice Rita, es muy lindo que le encante el show a nuestra gente y a otra gente que no son latinos.

IG: Es tan lindo y tan humilde ver la respuesta de la gente y ver cómo les gusta nuestro trabajo y que se sientan identificados y representados con lo que estamos haciendo.

MH: Isabella, ¿Cómo te preparaste para dar vida a Elena?

IG: No me pude preparar en específico para Elena porque nos dan los guiones cada semana, y no sabía para dónde iba Elena, no sabía su historia. Los creadores del show, Gloria Calderón y Mike Royce, me contaron un poquito la idea que tenían para Elena. Más que todo fueron horas de entrenamiento, de estar con este elenco y de trabajar en la química entre nosotros. Siempre digo que yo he aprendido más de Elena que de mí misma. Elena es una persona tan apasionada tan culta tan inteligente tan segura de sí misma. Pienso que ella me ha ayudado más a mí a crecer y he aprendido a ser como ella.

RM: Lo más chistoso que me acuerdo, fue el día que Isabella vino a decirme algo muy emocionada. Le dije: ¿Qué, qué, qué? Ella me dijo: ‘¡Voy a ser gay, fíjate Rita voy a ser gay!’. Jajaja, tan dulce, tan linda.

MH: ¿Cuál es la importancia de poder transmitir la humanidad de estas mujeres latinas al público?

JM: Poder imprimirle a estos personajes tu identidad, tan latina es muy rico. Es realmente un testamento a la creatividad de los escritores de la serie poder darles esa humanidad. Ya habían sido escritos así y nosotros les infundimos nuestras experiencias. Es la perfecta colaboración y la verdadera representación de las familias y las mujeres latinas.

RM: Es muy cierto lo que dice Justina. Y lo lindo es también que estos personajes tienen tanta autenticidad, tenemos unos showrunners divinos y brillantes y siempre tenemos el apoyo de Norman Leer.

MH: Rita, ¿Cómo vivió usted la llegada a la premiación de los Globos de Oro, hace unas semanas, y en la que llegó en una motoneta junto a Norman Leer y se estrellaron en la alfombra roja?

RM: Jajaja. Yo me reí tanto porque él era como un niño de 10 años, estropeando a mucha gente, cómo nos reímos. La razón de esa cosa es que Norman tiene su espalda muy débil, ¡95 años por Dios!, y no puede mantenerse parado por mucho tiempo. Por eso su asistente dijo vamos a usar ese scooter. Y yo dije ok, pero la gente va a creer que yo no puedo andar tampoco, jajaja.

“Participar en One Day at a Time a los 86 años es algo increíble y maravilloso en mi vida. A los 86 es una cosa tan linda, que cuando me despierto por la mañana me levanto cantando”, Rita Moreno, actriz puertorriqueña

MH: ¿Cuáles son sus capítulos preferidos de la primera temporada y de la nueva que se estrenó el 26 de enero?

RM: Mis episodios favoritos fueron, creo que el tercero donde discutimos la hija Penélope y yo, y donde se habla de Dios existe o no. Me encantó porque tenía un tema muy serio y profundo y a la vez tenía cosas tan delirantes, tan chistosas.

JM: A mí también me encantó el episodio de la iglesia, la escena cuando estábamos sentándonos. Es bien chistoso. También me gusta el episodio final, ‘Quinceañera’; estoy loca por ese. También me gusta el episodio en que Elena sale del closet con mi personaje. Y este año me encanta el noveno episodio nueve y el último.

IG: A mí me gustó mucho el episodio 10, que es cuando Elena sale del closet con su mamá, fue super especial para mi personaje, y hacer esa escena con Justina fue maravilloso. También me gustó el quinto, pues trabajar con Ariela, que es una de mis mejores amigas, fue fenomenal; ese fue sobre la inmigración, un tema tan relevante en este momento.

One Day at a Time, segunda temporada

Cuando: desde el 26 de enero

Donde: Netflix

Info: www.netflix.com/us-es