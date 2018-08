Once Upon a Time in Hollywood: 5 datos sobre la película

La película ‘Once Upon a Time in Hollywood‘ llega rodeado de una gran expectación no solo por ser el nuevo largometraje de uno de los directores más populares y carismáticos del cine contemporáneo – Quentin Tarantino – sino también porque su argumento tiene que ver con el asesinato de Sharon Tate (1969), informa Variety.

A continuación, cinco datos interesantes sobre la obra:

1.- ¿De qué trata?

“Es una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie”, dijo Tarantino.

2.- ¿Quiénes son los protagonistas?

“Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de wésterns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt). Los dos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy famosa… Sharon Tate”, agregó Tarantino.

(From left to right) CLIFF BOOTH and RICK DALTON. #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/zb3Jl07dKp — Once Upon a Time in Hollywood (@OnceInHollywood) June 27, 2018

TE PUEDE INTERESAR: Inmigrantes serán juzgados por reingresar al país tras ser deportados

3.- ¿Cómo corre la trama?

Tate, esposa del director Roman Polanski, fue una de las nueve personas que murieron a manos de Charles Manson y la secta “La Familia”, cuyos crímenes conmocionaron a la sociedad estadounidense y marcaron simbólicamente un punto y aparte en la contracultura de los años 60.

Manson fue condenado a cadena perpetua y falleció el pasado 19 de noviembre a los 83 años.

TE PUEDE INTERESAR: Policía promete no volver a apoyar a Inmigración (VIDEO)

4.- ¿Cuánto tiempo tomó desarrollar la estructura de la cinta?

“He trabajado en este guion durante cinco años y he vivido en el condado de Los Ángeles la mayor parte de mi vida, incluyendo 1969, cuando tenía siete años. Estoy muy emocionado de contar esta historia de un Los Ángeles y de un Hollywood que ya no existen”, añadió Tarantino.

SHARON TATE #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/qgR5oQWzUb — Once Upon a Time in Hollywood (@OnceInHollywood) August 6, 2018

TE PUEDE INTERESAR: Confirman redada de inmigración en fábrica de Texas

5.- ¿Cuándo se estrena?

El estreno de esta película, la primera de Tarantino tras “The Hateful Eight” (2015), está previsto para el 9 de agosto de 2019, fecha en la que se cumplirán 50 años de la muerte de Tate.