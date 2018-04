Omar Sharif cumpliría hoy 86 años y para homenajearlo Google cambió el doodle en 48 países con una elegante ilustración del legendario actor.

Omar Sharif nació en Alejandría, Egipto, en 1932. Sus padres eran sirio libaneses. Su verdadero nombre era Michel Demitri Shalhoub.

1.Omar Sharif: Sus comienzos

Estudió en la Universidad de El Cairo y se graduó en matemáticas y física.

Trabajó varios años para la compañía maderera de su padre antes de seguir una carrera cinematográfica.

Cuando dejó la empresa familiar se mudó a Londres, a estudiar actuación en la Real Academia de Arte Dramático.

Comenzó su carrera de actor en Egipto con el nombre Omar El-Sharif. Allí protagonizó éxitos egipcios, incluyendo su primera película en 1954, llamada Struggle in the Valley (también conocida como The Blazing Sun). En esa película fue coprotagonista con su futura esposa, la actriz Faten Hamama.

Omar Sharif se convirtió al Islam para casarse con la actriz egipcia Faten Hamama. Tuvueron un hijo, Tarek y la pareja finalmente se divorció en 1974.

2.Omar Sharif en Hollywood

El primer rol de Omar Sharif en inglés fue en la icónica película “Lawrence de Arabia”, en 1962. En esta personificaba a un guerrero árabe y la escena en donde entra el actor se considera un clásico cinematográfico de todos los tiempos.

Otra de sus famosísimas actuaciones fue personificando a un médico ruso en “Doctor Zhivago”, en 1965.

3. Premios y reconocimientos

A pesar de su extensa fama internacional, Sharif nunca ganó un Oscar.

Acumuló dos Globos de Oro y una nominación al Oscar por Lawrence de Arabia. También recibió numerosos otros premios, incluyendo un César por la película “Monsieur Ibrahim” (2003), y una medalla Alberto Einstein de la UNESCO en 2005, reconociendo sus contribuciones a la diversidad cultural.

4. Su pasatiempo

Mientras que actuar fue su principal ocupación, Sharif también fue un jugador de bridge de renombre internacional, a tal punto que escribía una columna sindicada sobre el tema en el Chicago Tribune.

5. Su salud

Omar Sharif se sometió a una operación de tripe bypass cardíaco en 1992 y sufrió un leve ataque al corazón, dos años después, en 1994.

Lamentablemente, su salud se fue deteriorando aún más. En mayo de 2015 se supo que Omar Sharif padecía Azheimer. El gran actor falleció en El Cairo de un ataque cardíaco el 10 de julio de 2015.