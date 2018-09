Olivia Newton-John diagnosticada de nuevo con cáncer: “Soy una entre millones”

La actriz y cantante Olivia Newton-John, cuatro veces ganadora del Grammy y que cumplirá 70 años el próximo 26 de septiembre, fue diagnosticada con cáncer por tercera vez en tres décadas

Durante su visita al programa australiano “Sunday Night“, la estrella de “Grease” informó que los médicos le encontraron un tumor en la parte baja de la espalda en 2017.

“Aún lo estoy tratando de manera natural y va bien”, detalló al explicar que dejó de consumir azúcar y que se ha sometido a tratamientos de radiación.

Igualmente, Olivia Newton-John contó que para el dolor está tomando aceite de cannabis hecha con marihuana que su esposo cultiva en California.

Al respecto, manifestó su esperanza de que en su natal Australia se legalice la marihuana medicinal.

La actriz y cantante australiana fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992, y le realizaron una mastectomía parcial y reconstrucción.

En 2013, le diagnosticaron nuevamente cáncer de seno.

La artista señaló que, a pesar del diagnóstico, está decidida a recuperarse por completo y feliz por estar trabajando nuevamente.

A huge thank you to The Juliana Hatfield Three for her generous donation to my Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre from the sales of her tribute CD of my music. So appreciate your talent and thoughtfulness Juliana!

With love and… https://t.co/Gq3pQrHyOf

— Olivia Newton-John (@olivianj) June 26, 2018