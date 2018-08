Después de muchos rumores, la productora Blizzard finalmente anunció hoy el lanzamiento de Diablo III para la plataforma Nintendo Switch, mediante una colección que complacerá a todos los fanáticos de la saga.

El anuncio estuvo a cargo del CEO de Blizzard, Mike Morhaime, y el presidente de Nintendo America, Reggie Fils-Aimé.

Diablo III: Eternal Collection llegará a la consola de Nintendo a finales de 2018, con un precio de 59.99 dólares.

What’s a little gift between friends? Join Reggie and CEO of Blizzard, Mike Morhaime, as they talk about the complete #DiabloSwitch experience coming this fall. Learn more: https://t.co/8oCgQXcAaZ pic.twitter.com/4DuZjk1ADB — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 16, 2018

La edición especial incluirá multijugador offline para hasta cuatro jugadores en una Nintendo Switch, así como una opción para multijugador con cuatro jugadores en cuatro consolas distintas.

Igualmente, se podrá jugar en línea a través de Nintendo Switch Online, que permitirá salvar el progreso en la nube.

Diablo III todos los detalles para Nintendo Switch

Diablo III incluirá el juego original, las expansiones ‘Reaper of Souls’ y ‘Rise of the Necromancer’.

El compilado también tendrá todas las actualizaciones (DLC) lanzadas hasta la fecha.

Por otra parte, la edición para Nintendo Switch tendrá contenido exclusivo, tales como una nueva armadura de Ganondorf, un retrato de la Tri Fuerza, una mascota Cuco y las Alas de Echoes of the Mask.

El lanzamiento de Blizzard oficializará el regreso del estudio a la plataforma japonesa tras una larga ausencia.

Diablo III será el primer juego de la productora californiana para una consola de Nintendo después de 15 años.

