Obra ‘Citizens Market’ explora la vida del emigrante, incluyendo la de un salvadoreño

El Teatro Horizon inaugura su serie ‘Nuevos Sueños Americanos’ con la puesta en escena de Citizens Market, una enternecedora y divertida comedia/drama romántico que explora la vida de un grupo de inmigrantes mientras trabajan en un supermercado independiente en Nueva York.

La obra escrita por Cori Thomas, de raíces brasileñas, se desarrolla en el supermercado Super Union, administrado por Jesús, un inmigrante salvadoreño que llegó a Estados Unidos siendo un adolescente. Ahí trabajan Akosua, una tímida inmigrante de Ghana que sueña con ir a la escuela. Ciata, una profesora universitaria en Sierra Leona, que trabaja duro para poder enviar dinero a su familia. Bogdan y Morphina, una pareja de ancianos de Rumania con nacionalidad estadounidense, han perdido todo y viven en la calle. Los cinco personajes forman un núcleo para ayudarse y navegar las barreras del lenguaje y de la cultura para mantenerse a flote en este nuevo país, sin olvidarse de que debido a su estatus de inmigrantes cualquier día podrían ser deportados.

“Al leer el guión me quedé enamorado porque trata de inmigración. El personaje de Jesús es un hombre emigrante latino que no vende droga ni es criminal, es un hombre fuerte, duro, pero muy bueno. Me quedé loco al ver el amor que la escritora tiene por el tema de los emigrantes”, comentó el actor puertorriqueño Cristian González, quien interpreta a Jesús.

“Como muchos inmigrantes, mi padre es brillante y solo por tener un acento lo trataban de idiota. Eso no es justo. La obra muestra que el acento no identifica la capacidad intelectual”, Cristian González, actor puertorriqueño

Para González, una de las grandes cualidades de la obra es su honesta representación de los inmigrantes.

“Los personajes son muy trabajadores y tienen mucho que ofrecer al país. Akosua es la inmigrante recién llegada, Jesús y Ciata ya están establecidos y haciendo algo, Bogdan y Morphina son inmigrantes al final. Se puede ver que aún trabajando y siendo responsable, las cosas para el inmigrante siempre son más difíciles y hay más obstáculos. Es bello y triste ver esta situación”, agregó el actor boricua que se graduó en artes escénicas de la Universidad de Florida en Gainesville.

El resto del elenco de Citizens Market, dirigida por Jeff Adler, lo conforma Cynthia Barker (Ciata), Allan Edwards (Bogdan), Carolyn Cook (Morfina/Juliana) y Jasmine Thomas (Akosua).

BREVE BIO de Cristian González

Nombre: Cristian González

Profesión: actor

Nacionalidad: puertorriqueño

Fecha y lugar de nacimiento: 18 de octubre de 1989 en Bayamón, Puerto Rico

Edad: 28 años

Ha trabajado en Atlanta: en las obras Between Riverside and Crazy de Kenny Leon’s True Colors Theatre Company, y Greetings Friend del Georgia Ensembles Theatre. Ha participado en varios episodios de Halt & Catch Fire (AMC), serie que se filma en Georgia.

Citizens Market

Cuándo: 18 de mayo-24 de junio. Miércoles a viernes, 8 p.m., sábados, 3 y 8:30 p.m.; domingos, 5 p.m.

Costo: $25-$45.

Dónde: Horizon Theatre, 1083 Austin Avenue Atlanta.

Info: 404.584.7450 y www.horizontheatre.com

Sueños, penurias y temores