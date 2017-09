Nunca fui exclusiva de Televisa: Sylvia Pasquel

Recientemente se ha dado a conocer la salida de un nutrido grupo de actores con larga trayectoria en Televisa. La falta de acomodo en dicha televisora motivó a sus histriones a buscar nuevos horizontes. Entre ellos está Sylvia Pasquel, quien ahora se encuentra en un proyecto con Televisión Azteca. Contrario a lo que muchos pensarían, tras una larga trayectoria con Televisa, la actriz asegura que nunca tuvo un contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel.

“Se fueron tantos a Televisa que ahora toca que se equilibre la cosa”, dice sonriente a su llegada, la actriz de 67 años de edad, quien asegura: “Me tratan bien, son muy cariñosos”.

Sobre laborar para la competencia, Pasquel afirma no tener miedo por un veto pues “yo nunca fui exclusiva” de la televisora de San Ángel, por lo que ahora está clara de que “hay que estar donde uno esté contento”.

La actriz graba “3 Familias”, una producción de corte cómico, en la que colabora con Alma Cero (María de Todos los Ángeles), para quien “la apertura entre televisoras permite que los actores se puedan desarrollar y brillar”.

El proyecto.

Este lunes se dio el claquetazo de las grabaciones de “3 Familias”, proyecto con el que la televisora del Ajusco apostará por un producto de comedia que, según el productor Luis Guillermo Camacho, intentarán que “la persona que está viendo la pantalla se entretenga”.

La trama reúne a tres familias de estratos socioeconómicos diferentes que enfrentan distintas problemáticas comunes y que resuelven de una forma divertida.

En esta producción, Sylvia Pasquel pertenece a la Familia Barrio Bravo, donde interpreta a Frida, “la suegra molona que no tiene trabajo” pero que quiere “sacar adelante” a los suyos, comenta la actriz.

Alejandra Ley (Los Sánchez) también es parte del elenco, ella interpretará a Zoila Ley, una mujer policía que está preocupada por cuidar de los demás y que se encarga de mantener el orden público.

Para Ley la clave de esta producción estará en “conectarnos con la gente” y hacer que los televidentes “se identifiquen con los personajes”.

“3 Familias” cuenta con 33 personajes fijos, las grabaciones están programadas para un lapso de 5 meses y, aun cuando no hay una fecha oficial para su salida al aire, los productores esperan que el proyecto esté en televisión a finales de octubre.

Respecto al reto de poner a Azteca en el plano cómico, la productora Ana Celia Urquidi cree que “el que no arriesga no cruza el mar. Lo más sencillo es no moverse y no saber si la apuesta puede funcionar”. Si bien, dice, “en este medio [entretenimiento] no hay nada seguro, tiene la esperanza de que nos vaya bien”.