Presentan nueva protagonista de ‘Por Amar sin Ley’, ¿Y Ana Brenda?

Ya todo está listo para arrancar con la segunda temporada de la telenovela Por Amar Sin Ley, a la cual se integra un nuevo personaje, lo que nos hace preguntarnos: ¿qué pasará con Ana Brenda Contreras?

Las Estrellas ha anunciado a Kimberly Dos Ramos, como la nueva integrante del bufete de abogados. Ante la noticia, la bella actriz brindó algunas palabras a People en Español: “La verdad estoy muy contenta con este nuevo proyecto y sobre todo con la oportunidad que me está dando tanto Televisa como la producción del Güero”.

La actriz venezolana debutó en la pantalla mexicana hace dos años, siendo parte de la exitosa telenovela Vino el Amor como antagonista.

José Alberto Castro es el encargado de producir la telenovela y quien decidió integrar a Kimberly a Por Amar sin Ley, a quien ya vimos debutar en el último capítulo de la temporada uno.

“El elenco me ha recibido gracias a Dios muy bien, con mucho cariño y sobre todo con mucho apoyo” expresó la actriz de 26 años.

Sobre el papel que interpreta explicó: “Es una abogada penalista con especialidad en derechos humanos. Es un personaje muy interesante y sobre todo diferente a los personajes que he interpretado”.

La actriz y modelo lamentó no poder brindar más detalles sobre su actuación, asegurando que no lo tiene permitido: “La verdad no les puedo adelantar casi nada, aún no me dejan”.

¿Qué pasará con Ana Brenda Contreras?

Las Estrellas informó que el personaje de Ana Brenda Contreras no se verá afectado en ninguna forma por la nueva integrante, quien también seguirá presente en esta segunda temporada al lado de Julián Gil y David Zepeda.