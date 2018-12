View this post on Instagram

Amo tu sensibilidad, admiro tu ética de trabajo. Tu carácter de enfrentar situaciones. Te han criticando, incluso “compañeras” de trabajo, pero aún así sigues adelante y más FUERTE que nunca. Hoy te felicitó en un año de crecimiento artístico! Este miércoles fue tu ultimo show de la gira 2018. 73 shows this year… 73!!! While they hating, we winning. Very very proud of you baby ❤️Keep going strong. My queen bee @chiquisoficial 🐝 and I building a empire over here ☝🏼 #2019 estas ready? #SquadGoals #Live #Laugh #ExpectTheUnexpected 😉