¿Video íntimo? la novia de Lupillo Rivera lo exhibió. Y es que el músico arrancó los suspiros de sus cientos de seguidoras, al publicar un video en el que aparece sin camisa, mientras está cantando su más reciente éxito ‘Saliste Liviana’.

En el clip que el hermano de Jenni Rivera subió a su cuenta de Instagram, aparentemente acaba de salir de bañarse, pues se le ve secándose con una toalla.

Lupillo Rivera solo trae pantalón y al estar sin camisa, dejó al descubierto que a sus 47 años el cantante de regional mexicano tiene mucho músculo qué presumir y eso no pasó desapercibido entre sus fanáticas.

“Mamá mía, nunca te había visto sin camisa mi niño hermoso”, “uff papito, dónde estabas que no te había visto, todo eso es tuyo”, “anda papacito wowwww”, “qué voz, qué cuerpo, qué todo, belloooooo”, le escribieron algunas seguidoras al tío de Chiquis Rivera.

“¿A poco no está para darle unas buenas mordidas el señor?”, preguntó alguien más.

Los piropos fueron subiendo de tono: “Se me hizo agua la boca nomás de verte”, “ay cielos, cuánta carne y yo sin dientes”, “damn!! You look hotttt!! Con mucho respeto. Pero damnnnnn!!! Se me salió la baba!”, “qué pinc… bueno y guapo estás”.

Mientras que alguien fue más allá al hacerle una sensual petición: “Mucha ropa Lupillo, queremos ver más”.

Y no faltó quien mencionara a su nueva novia, Shirley Arroyo: ¿Pero dónde está ms.sarroyo que te permite estar sin camisa, alborotando a tus fans???”; a lo que ella rápidamente respondió: “Estoy aquí junto a él, bebé!”.

Alguien más cuestionó: “Wow!!! Todo eso se está comiendo ms.Arroyo??” y Shirley volvió a contestar: “y siiii todo eso! Jajaja”.

Pero mientras las seguidoras de Lupillo Rivera seguían enloqueciendo con sus músculos, su novia quiso poner ‘orden’ de una vez por todas y le escribió un contundente mensaje.

“Mi amor ya vente a la cama!! no me hagas esperar!”, escribió Shirley Arroyo para provocar los celos y la envidia de las demás.

