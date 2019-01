En su primer fin de semana como pareja, la nueva novia de Lupillo Rivera lo dejó con la boca abierta en una romántica cena, gracias a su ardiente escote de transparencias.

Lupillo Rivera arrancó con todo el 2019 en el ámbito amoroso, pues oficializó su relación con Shirley Arrollo, a quien conoce desde hace varios años y que incluso es amiga de su ex, Mayeli Alonso.

Y para celebrar la unión de la pareja, el cantante llevó a su nueva conquista a una cena íntima en donde Shirley lució sus mejores galas.

Durante la cena, los nuevos novios compartieron muchos momentos a solas, hasta que las cámaras de Un Nuevo Día llegaron para hacerles una breve entrevista y revelar al público las infartantes curvas de Sherley que cautivaron a Lupillo.

Al comienzo del video se puede observar a la pareja llegando de la mano al especial recinto.

Posterior a eso y ya degustando de una deliciosa comida, Lupillo Rivera tiene varias románticas atenciones con su enamorada, ya que comparten los alimentos y el intérprete limpia una parte del rostro de su amada, quien viste una ardiente blusa de gamuza en color negro con un muy pronunciado escote y transparencias, las cuales dejan ver por completo sus atributos delanteros.

Por su parte, ‘El Toro del Corrido’ porta una camisa tipo polo guinda un tanto ajustada que resalta la musculatura del cantante.

Durante la entrevista que les realizaron en el restaurante, Shirley confesó el momento en el que se dio cuenta que se enamoró de Lupillo.

“Yo creo que cuando empecé a preocuparme de más por él, que si estaba bien, que si no me llamaba, lo buscaba y me di cuenta que comenzaba a crecer un amor de mí hacia él”, dijo.

Lupillo Rivera habló de la misma situación: “Yo a ella la conozco ya bastante tiempo. Ella me ha ayudado a mí en los días más difíciles de todo este proceso del divorcio y el amor fue creciendo”.

